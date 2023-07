La stagione s’allunga Tremila congressisti per un settembre d’oro

Il PalaRiccione si riaccende in settembre con cinque appuntamenti che dal 4 al 30 riuniranno circa tremila congressisti. Ad aprire il mese sarà The Hair Company Experience che dal 3 al 6, porterà 200 camere di hotel occupate dai congressiti in città. L’evento rivolto ai titolari dei saloni da parrucchiere, si presenta come un viaggio studio sull’aggiornamento dei tagli alla moda, i colori, le acconciature più ricercate. Ad affiancare il dipartimento artistico Hair Company, ci sarà lo stylist internazionale Filippo Sepe nella giornata riservato allo show. Il 14 e 15 settembre spazio invece all’intermediazione immobiliare assieme ad Easim con 400 iscritti da tutt’Italia, e 400 le camere d’hotel opzionate nella città.

La settimana successiva arrivano le Polizie locali. Il recente disegno di legge sulle modifiche al Codice della Strada, approvato dal Consiglio dei Ministri, i cui cambiamenti dovrebbero diventare legge a tutti gli effetti entro la fine dell’anno, toccherà poi molto da vicino i temi, tutti di particolare attualità, affrontati dai relatori e dagli ospiti attesi alla 42esima edizione delle Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana attese il 21, 22 e 23 settembre. Giornate suddivise nella parte convegnistica e nella mostra espositiva internazionale mirata su nuove tecnologie e servizi. Una rassegna promossa per conoscere le soluzioni pratiche destinate alle singole esigenze professionali. Sono oltre mille i partecipanti attesi. Tra le regioni più rappresentate l’Emilia Romagna, Lombardia, Puglia, Lazio, Marche, Toscana, Abruzzo e Campania. "Vengono coinvolti coloro che affrontano concretamente le tematiche del convegno al fine di poter contribuire all’analisi completa delle questioni d’interesse pubblico fornendo indicazioni sull’efficace applicazione delle norme". Infine il Pala Riccione riporta in Italia il Dentsply Sirona World il 29 e 30 settembre. L’appuntamento è riservato ai medici odontoiatri e agli odontotecnici incentrato sulle ultime innovazioni nel campo dell’odontoiatria digitale. Il DS World Italy 2023 ospiterà oltre 50 luminari nazionale internazionali, riconosciuti tra i maggiori esperti di tutte le aree dell’odontoiatria.