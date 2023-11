La vita neroverde del signor Remo Morini: "Dai ’campetti’ al Meazza, storia senza eguali"

Il dettaglio, inedito, è che Remo Morini nel Sassuolo, ci ha anche giocato. "Ero un ragazzino, la categoria la De Martino allenata da Angelo Ottani", racconta il decano dei dirigenti neroverdi, una passionaccia – ben nota ai più – per il canto e un’altra, altrettanto nota, per il neroverde. In società entrò negli anni ’80: oggi è, come da organigramma, ‘Delegato ai tifosi’ e ‘addetto agli arbitri’. In realtà Morini, reggiano della Veggia ("ma a Sassuolo sono arrivato bambino: mio padre aprì una macelleria a Pontenuovo") dove è nato nel luglio del 1951, per il Sassuolo e la Sassuolo neroverde è qualcosa di più, complice la militanza pluridecennale. "Mi chiamò l’allora presidente Claudio Sassi, stagione 198788. Io facevo il dirigente alla Consolata" Di tempo ne è passato parecchio, e il Sassuolo di strada ne ha fatta altrettanta… "Non ci avrei mai pensato, né allora ma anche solo fino a 10 anni fa. Invece è successo: ho visto il Sassuolo allenato da Eusebio Di Francesco arrivare in A. Indimenticabile. E restarci. E ogni volta che entro in un grande stadio ci ripenso, alle tante domeniche spese sui campi di provincia…".

L’emozione è sempre quella? "Sì. E quando guardo gli spalti dell’Olimpico o del Meazza mi dico ‘eh già, siamo ancora qua’. Ma non dimentico da dove siamo partiti, né le tante delusioni attraverso le quali siamo passati".

La più cocente di tutte?

"Il playoff perso contro la Sampdoria in Serie B, al termine del quale Squinzi disse che voleva abbandonare il calcio perchè eravamo stati penalizzati da un arbitraggio effettivamente discutibile. Ma anche lo spareggio di Varese, contro il Trento. Si giocava per salire in C2, perdiamo ai rigori e mi viene voglia di mollare. Poi ci ripenso perché il calcio, le partite, sono emozione e adrenalina, e il Sassuolo è la mia seconda casa".

Siamo a fine anni ‘90: sulla scena neroverde si affaccia colui che cambierà tutto, il già citato Giorgio Squinzi…

"Lo conobbi che era ‘solo’ il nostro sponsor, poi ha comprato la società. Me lo presentarono l’attuale presidente Carlo Rossi e Sergio Sassi, allora vicepresidente e purtroppo scomparso nel 2021. Arrivava al Ricci, teneva a rapporto la squadra e lo staff e diceva che un giorno il Sassuolo avrebbe giocato contro il Milan e battuto l’Inter…". Aveva ragione…

"L’aveva spesso, ragione. Persona straordinaria, attorno alla quale siano cresciuti tutti ed è cresciuto un progetto che non ha eguali in Italia. Sassuolo ha 40mila abitanti e una squadra in serie A da 11 anni. Il merito è tutto, o quasi, di Squinzi e della sua famiglia: senza il loro sostegno chissà dove sarebbe il Sassuolo…".

Azzardiamo: forse in Serie D… "Non lo so: di sicuro senza di lui in A il Sassuolo non ci sarebbe mai arrivato. Intendiamoci: io ho vissuto stagioni con dirigenti che ai neroverdi hanno dato tantissimo, penso a Claudio Sassi e anche a Rudy Baldelli, ma il progetto cui ha dato corso Squinzi era un’altra cosa: lo dicono i risultati".

Undici anni di A, appunto: ai sassolesi Morini, che fa da tramite, da sempre, tra la città e i neroverdi, cosa direbbe? "Che è giusto siano orgogliosi di quanto si è costruito. Una società modello, dentro la quale ognuno cerca di migliorare sempre e comunque, ed un progetto sportivo che, penso allo stadio di proprietà e al Mapei Football Center, non ha, ripeto, eguali in Italia".

La piazza, però, è fredda…

"Non è fredda, è ‘piccola’. Il bacino di utenza è quello, ma chi ci segue lo fa con un’abnegazione commovente e merita riconoscenza".

Anche la squadra, nel vissuto di tanti, non ha l’appeal delle big…

"Non è più così. Una volta i giocatori importanti non sapevano nemmeno cosa fosse, il Sassuolo, oggi quella neroverde è una realtà consolidata, cresciuta negli anni grazie all’ottimo lavoro di Giovanni Carnevali e dei suoi più stretti collaboratori. E i giocatori lo sanno: anche i big…".

In effetti i personaggi passati in neroverde si sprecano. Il personaggio più personaggio di tutti?

"Boateng. Ci diede grandissima visibilità, un po’ come quella che ci diede Zampagna quando eravamo in B. Se a Sassuolo vanno giocatori di quel livello, si disse sia in un caso che nell’altro, vuol dire che a Sassuolo si lavora bene".

Il tecnico cui Morini è rimasto più legato?

"A tutti: a Sassuolo hanno fatto tutti bene e molti stanno facendo bene altrove, oggi. Lo stesso Dionisi, tecnico giovane e preparato: vedrete, farà strada". Ne hanno fatta anche due ex come Allegri e Pioli, di strada: chi lo vince lo scudetto?

"Io sono interista, per me lo vince l’Inter. Con tutto il rispetto per Pioli e Allegri, e per Magnanelli che oggi collabora con Max ma resta uno di quelli che io continuo a chiamare ‘i miei ragazzi’. E mi commuovo ancora quando li vedo in tv, magari in nazionale. Li ho visti ragazzini, penso a Raspadori e a Scamacca, o a Frattesi, gusto per citarne alcuni, e vedo che sono cresciuti".

Altri tempi, quelli in cui Morini prestava le biciclette ai giocatori appena arrivati a Sassuolo e loro ricambiavano con scherzi terrificanti…

"Mi rubavano il telefonino e mandavano massaggi a tutta la rubrica con scritto ‘chiamami subito, è urgente’. E quando siamo andati in A mi hanno rapato a zero".

Ne valeva la pena, par di capire…

"Eccome: il Sassuolo per me è un’altra famiglia. E tale, dopo quasi 40 anni, resta…".