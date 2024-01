L’Anpi e la Resistenza: "Insegnamento attuale"

Su 47 comuni della provincia di Modena, le sedi dell’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) sono addirittura 40. Una rete di associazioni locali, sorte principalmente nell’immediato dopoguerra, che opera in maniera capillare sul territorio allo scopo di favorire la ricerca storica e promuovere eventi legati alla Resistenza partigiana. Se fino al 2006 si trattava di un’associazione reducistica, oggi Anpi accoglie tutti coloro che in Italia si definiscono antifascisti. Venendo alla situazione di Sassuolo, ci troviamo di fronte a uno dei presidenti più giovani d’Italia: il quarantunenne Renzo Catucci, eletto nel 2021 dopo quindici anni di presidenza da parte di Maria Antonia Bertoni. Sempre molto attiva per quanto riguarda la Giornata della Memoria, da anni Anpi Sassuolo organizza un pullman per permettere a una o due classi degli istituti superiori della zona di visitare il campo di concentramento e transito di Fossoli e il Museo del Deportato di Carpi.

"Quest’anno – illustra il presidente Catucci – non abbiamo riscontrato adesioni da parte delle scuole tuttavia, dal momento che il 27 gennaio è una data molto importante per tutte le nostre associazioni, abbiamo organizzato un pranzo con le Anpi di Terre di Castelli e di tutto il Distretto Ceramico". Tra l’anno scorso e il presente, le iniziative proposte dall’associazione sassolese per commemorare eventi importanti relativi alla Resistenza, sono molteplici. "Il 2023 è stato un anno importantissimo – le parole di Catucci – perché abbiamo celebrato l’ottantesimo anniversario di due eventi decisivi per i partigiani sassolesi: il primo si è tenuto il 22 settembre per commemorare la battaglia del Palazzo Ducale con la resistenza dei cadetti e dei soldati all’attacco tedesco e la morte di Ermes Malavasi" "Inoltre, – prosegue il presidente – la seconda ricorrenza è stato celebrata, sempre l’anno scorso, il 10 novembre per ricordare una delle prime brigate partigiane nate a Sassuolo che il 7 novembre 1943 sotto il comando di Giovanni Rossi, Ugo Stanzione e Giuseppe Barbolini partì verso i monti seguendo la valle del Secchia e si stabilì, inizialmente, in località Le Macchie sul monte Santa Giulia".

Tra le finalità di Anpi, oltre alla ricerca storica, si riscontra la memoria attiva. "Uno dei nostri obiettivi principali – spiega Catucci – è cercare di affrontare i problemi dell’attualità attraverso l’esperienza del passato, rapportando i valori della Resistenza alle sfide del presente. U

n compito molto impegnativo che ha sempre contraddistinto tutte le Anpi d’Italia, enti morali riconosciuti ufficialmente dallo Stato". Ovviamente, per quanto riguarda gli appuntamenti futuri, lo sguardo è rivolto al 25 aprile. "Com’è noto – conclude il presidente Catucci – per noi la festa della Liberazione è il momento più importante dell’anno. Certamente sarà in programma il trekking storico nel centro di Sassuolo che, come da tradizione, svolgeremo in collaborazione con Arci. In ogni caso, è importante ricordare che nelle ricorrenze più importanti, tutte le Anpi del territorio modenese hanno sempre lavorato in rete supportandosi reciprocamente in ogni iniziativa".