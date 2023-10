Lotta al diabete, task-force per ’Star Bene’

Dalla prevenzione all’alimentazione, passando per sport, cultura e informazione: l’associazione "Star Bene" di Sassuolo si prende cura a 360 gradi del benessere dei pazienti affetti da diabete.

L’OdV attiva dal 2010 ha sede presso la Diabetologia dell’Ospedale Civile di Sassuolo e si propone di tutelare la salute dei cittadini diabetici, in collaborazione con il personale medico e infermieristico, oltre a informare e sensibilizzare l’opinione pubblica a proposito della malattia e delle sue implicazioni.

Attualmente, "Star Bene" promuove diversi progetti di volontariato sociosanitario e assistenziale al fine di educare la cittadinanza a mantenere stili di vita salutari, realizzare iniziative finalizzate alla tutela degli interessi delle persone diabetiche nella scuola, nel lavoro e nello sport e sensibilizzare le istituzioni verso una corretta applicazione delle normative vigenti in materia di diabete.

"Quando si parla di diabete – spiega la presidente dell’associazione, Patrizia Barbolini – è indispensabile intervenire in maniera tempestiva: se non viene riconosciuta e trattata immediatamente, questa malattia può avere conseguenze mortali.

Oggi – sottolinea – ci troviamo spesso di fronte alla cultura del ’non mi curo, tanto prima o poi mi passa’: un modo di pensare molto rischioso che nel caso del diabete di tipo 1 può rivelarsi fatale".

Per quanto riguarda la popolazione dell’Emilia-Romagna, la prevalenza del diabete è intorno al 7%, con un incremento del valore negli ultimi anni, dovuto anche all’identificazione precoce delle persone a rischio e alla capacità clinica di arrivare prima alla diagnosi.

Proprio la rapidità nel riconoscere e trattare questa malattia, ha comportato una progressiva riduzione delle sue principali conseguenze: tassi di mortalità, coma diabetico, cardiopatia ischemica, infarto, ictus, vasculopatie periferiche, amputazioni e complicanze oculari.

"Sensibilizzare è decisivo – dichiara la presidente – perché l’obiettivo primario nella gestione del diabete è quello di garantire al paziente una soddisfacente qualità di vita attraverso la prevenzione delle complicanze acute e croniche. Una volta effettuata la diagnosi, la malattia si può tenere sotto controllo, ma non passa più. Una persona diabetica può svolgere qualsiasi attività fisica ma, specialmente quando è sotto sforzo, deve monitorarsi in maniera estremamente precisa.

Spesso si consiglia di mangiare molti snack e frequentemente, in ogni caso, il segreto per chi pratica sport è conoscere in modo preciso le reazioni del proprio corpo".

"Ogni settimana – prosegue la presidente – ’Star Bene’ promuove molte attività dedicate alle persone diabetiche: si va dalle camminate nel verde al nuoto, senza dimenticare sedute di riflessologia plantare e ginnastica.

Grazie all’assistenza di dietologhe e diabetologi, organizziamo anche cene dietetiche. Per il futuro, ci piacerebbe dedicare molte più ore all’ascolto dei pazienti, molto numerosi: oggi, il reparto di Diabetologia di Sassuolo segue un bacino di oltre 2000 persone".

Attualmente l’Odv conta circa 100 iscritti e una decina di volontari.

Per collaborare con l’associazione si può chiamare il numero 3455313351 per fissare un incontro.

Per qualsiasi informazione sulle attività, si può visitare il sito www.associazionestarbene.org.