Luana, il bar con lo chef mette tutti a tavola

Lo conoscono tutti, in città, il Bar Luana. Sarà che è a due passi dal ‘Ricci’, dove batte ancora forte il cuore neroverde, e che è anche tabaccheria. O che lo aprì, nel lontano 1959, Renzo Bini, che oggi sovrintende ancora alla ‘sua’ creatura, certo, ma ha passato il timone ai figli Fabrizio, 58 anni, e Stefano, 50. O sarà, più semplicemente, che ‘il Luana’, come lo chiamano i sassolesi, è da sempre una luce accesa su piazza Risorgimento da prima dell’alba a dopo il tramonto.

Bar nella più classica accezione del termine, insomma, che tuttavia dalle 11 cambia volto, nel senso che diventa ristorante e, sorpresa, tra i più apprezzati — e frequentati — in città. La svolta nel 2018, quando, racconta Fabrizio Bini, "avevamo già diversi clienti che si fermavano a pranzo, per mangiare un panino veloce o altro. Lì abbiamo deciso di fare il salto". Investendo sulla cucina e sul personale, riammodernando la sala che tutti i giorni, dalle 11 alle 15, è adibita a ristorante, e allestendone anche un’altra, da 40 posti, separata dal resto del locale. "E disponibile — aggiunge Fabrizio — su prenotazione, e volendo anche per cena". Ma è con i ‘pranzi’ che il Bar Luana ha ‘spaccato’: lo staff, capeggiato dallo chef Antonio, propone cucina tradizionale "e piatti un po’ più ricercati, non senza strizzare l’occhio a qualche proposta che la clientela ha dimostrato di apprezzare. Penso, ad esempio, al nostro menu’ di pesce, a specialità regionali come le arancine siciliane, alla pasticceria e ai dolci, ma anche — spiega lo chef — al gulash, che inseriamo saltuariamente in un menù che abbiamo voluto fosse vario come la nostra clientela". Già, perché al Bar Luana, a pranzo, ci passano tutti o quasi: impiegati in pausa pranzo, operai, trasfertisti, artigiani, edili e per chi non ha tempo o modo di accomodarsi in sala c’è quel servizio da asporto che, raccontano Stefano e Fabrizio Bini, "abbiamo sperimentato durante il lockdown e abbiamo scelto di mantenere, potenziandolo". Si ordina per telefono, o per Whatsapp, e all’ora pattuita si passa al bar a ritirare il ‘cestino’, predisposto con le cure del caso da uno staff composto, oltre dallo chef, già citato, dalla responsabile Giusi, dall’aiuto cuoco Barbara, dalle bariste Chiara e Serena, che oltre che sottendere al bancone del bar danno una mano anche in cucina e ai tavoli, dove c’è Maria, la ’caposala’.

Si mangia bene, stando alle recensioni e al passaparola, si spende il giusto: "Accettiamo tutti i buoni pasto, abbiamo convenzioni con aziende e uffici pubblici. La clientela è la più varia possibile e — dice ancora Fabrizio Bini — crediamo di aver fatto la scelta giusta puntando soprattutto sul servizio oltre che su un tipo di cucina di qualità ma che, in un certo senso, ti fa sentire a casa". Prezzi ragionevoli, scelta ampia, menù poliedrico e qualità ‘giusta’: dalle 11, al Luana, si corre, e non ci si ferma più, tra un menù del giorno a prezzo fisso e portate alla carta che spaziano ben oltre i confini della cucina tipica delle nostre parti, un ‘cestino’ già preparato e un altro da preparare peril cliente che chiama all’ultimo momento. E al quale non si dice mai no, come al Luana non si dice di no a chi chiede di sedersi a mangiare qualcosa alle 14, quando molti si sono già alzati e i tavoli sarebbero solo da sparecchiare. "Ci mancherebbe che dicessimo no: i clienti sono clienti, e noi — dice Maria — vogliamo vadano via contenti".