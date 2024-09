"Metodo didattico fonte d’ispirazione"

Grazie all’approccio interdisciplinare, al metodo euristico, inclusivo e alla costante collaborazione tra i docenti, nel corso del tempo, la didattica dello Spallanzani è riuscita a dare vita a un ambiente di apprendimento stimolante e personalizzato, in grado di rispondere alle esigenze di ogni alunno. La sinergia tra teoria e pratica e l’attenzione ai bisogni dei singoli studenti hanno permesso all’istituto sassolese di ottenere preziosi riconoscimenti e traguardi importanti. "Il nostro metodo d’insegnamento – prosegue Bodecchi – è stato anche oggetto di una ricerca da parte dell’Università di Bologna, che ne ha messo in luce la particolare efficacia ed è stato fonte di ispirazione per un’importante pubblicazione sulle buone prassi educative, intitolata ’Genesi di comunità educative fra creatività e orizzonti di senso’. Anche i risultati delle Prove Nazionali Invalsi confermano la validità delle metodologie adottate, in quanto, mediamente, sono significativamente superiori a quelli della media nazionale, regionale e del Nord-Est".