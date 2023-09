NuovaMente, il riutilizzo diventa inclusione

In prima linea per aiutare bisognosi ed emarginati, NuovaMente Secchia è ormai una realtà consolidata nel panorama sassolese. Nata tredici anni fa, il 17 ottobre del 2010, oggi l’associazione è un’opera-segno della Caritas diocesana di Reggio Emilia-Guastalla e promuove pratiche di solidarietà e sostenibilità attraverso un’attività capillare su tutto il territorio. Per conoscerla più da vicino, abbiamo intervistato la referente del progetto, Claudia Pifferi, che ci ha spiegato, storia, progetto ed obiettivi futuri.

Di quali progetti vi occupate attualmente?

"Principalmente, offriamo un luogo di relazione alle persone fragili che accogliamo attraverso progetti e laboratori inclusivi svolti con il contributo dei Comuni del Distretto ceramico. Ci impegniamo a sostenere i bisognosi attraverso percorsi mirati di inserimento socio-lavorativo e accompagnamento. Collaboriamo con varie realtà del territorio: Caritas parrocchiali, Servizi Sociali, Uepe, Csm, Sert, Sei e altri enti come l’emporio Il Melograno, gruppi scout e scuole. Ancora, vogliamo incentivare l’economia del riuso grazie alla raccolta dei materiali che cittadini e volontari mettono a disposizione e che, altrimenti, sarebbero smaltiti: mobili, stoviglie, abbigliamento, oggettistica varia che, grazie all’impegno di tante persone, vengono rimessi in circolo nel punto vendita di via Po 75, accessibile a tutti".

Quali pratiche virtuose mettete in atto per sostenere la comunità e il territorio?

"Attualmente, nella sede di via San Bernardo 45 viene raccolto il materiale non più utilizzato dai cittadini che può essere impiegato nuovamente. Affinché questo sistema funzioni, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti: tra i nostri obiettivi c’è, in primis, quello di educarci a vicenda a nuovi stili di vita: le parole chiave sono risparmio, riciclo, riuso, recupero, riparo e, soprattutto, riconoscenza. Per aiutare la comunità bastano piccoli gesti: acquistare l’usato, portarci ciò che non si usa o effettuare donazioni libere per sostenere il progetto". Il nostro motto? ’Da scarto a risorsa’".

Progetti per il futuro?

"In futuro vogliamo continuare a impegnarci per sensibilizzare la cittadinanza e far conoscere la nostra realtà. Da anni, inoltre, siamo alla ricerca di uno spazio più grande e funzionale che ospiti il nostro progetto, che attualmente è dislocato su più sedi a Sassuolo. Il desiderio è di ottimizzare spazi e risorse per il bene delle persone che accogliamo e offrire soluzioni dignitose e solidali a tutti coloro che gravitano intorno all’associazione. Abbiamo appena partecipato al Festivalfilosofia; il prossimo appuntamento con chi ci vuole conoscere, anche fuori sede, sarà domenica 24 a Villa Giacobazzi e Parco Vistarino, all’interno del Vintage Pride Market.

Come si può collaborare con NuovaMente?

"Collaborare con noi è semplice: basta chiamare lo 0536994525 e fissare un incontro per finalizzare nuove collaborazioni e progetti, o mettere a disposizione tempo e talenti, così come altri volontari hanno fatto in questi 13 anni di presenza sul territorio, donando cuore ed energie per sostenere il progetto. Ognuno può dare il suo contributo: smistiamo vestiti, restauriamo mobili, allestiamo gli spazi espositivi, trasformiamo oggetti nel laboratorio creativo e, ancora, selezioniamo libri e ritiriamo la merce donata: questi sono solo alcuni esempi delle nostre attività. È possibile trovare ulteriori informazioni sul sito www.nuovamente.re.it e sulla pagina Instagram @nuovamentesecchia".