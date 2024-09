Nzeb pioniera, l’edilizia del futuro è green

Fondata nel febbraio 2024 a Formigine alla luce dell’esperienza trentennale di Antonio Pramazzoni nel settore dell’edilizia, Nzeb srl si sta facendo conoscere in Emilia-Romagna come azienda pioniera in materia di edilizia green, in risposta alle direttive dell’Unione Europea. Come è noto, infatti, nel giro di pochi anni, i costruttori saranno costretti ad adottare misure rivoluzionarie per migliorare l’efficienza energetica degli edifici, promuovere la sostenibilità, ridurre le emissioni di gas serra, utilizzare materiali ecologici e implementare pratiche innovative. Pertanto, la missione dell’azienda di Pramazzoni è chiara: guidare il settore edilizio verso soluzioni abitative che rispettino l’ambiente e migliorino la qualità della vita. A tal proposito, il nome stesso dell’azienda fa riferimento all’acronimo Nzeb: ‘Nearly Zero Energy Building’, ovvero ‘Edificio a Consumo Energetico Quasi Zero’, per riflettere la sua missione e il costante impegno verso la sostenibilità e l’efficienza energetica nel settore edilizio. "Vivere in una casa green – spiega Antonio Pramazzoni, amministratore unico dell’azienda – è vantaggioso sia per la salute, sia per il portafoglio. Se fino a qualche anno fa, in edilizia, l’attenzione era rivolta principalmente all’estetica, oggi è possibile adottare importanti accorgimenti capaci di migliorare sensibilmente la qualità della vita. Tra questi, spiccano gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) e ventilazione meccanica decentralizzata (VRM), che garantiscono la pulizia dell’aria". Uno dei punti di forza di Nzeb srl, infatti, è l’attenzione ai materiali impiegati. L’azienda si impegna a ridurre l’utilizzo di prodotti derivati dal petrolio, puntando su materiali non inquinanti che favoriscano un ambiente domestico sano, uno tra tutti, il legno. "In Nzeb srl – prosegue Pramazzoni – ci distinguiamo per la nostra specializzazione nelle costruzioni in legno, e in particolare ci occupiamo di case prefabbricate. Anche se privilegiamo il legno, che rappresenta sempre una scelta consapevole e sostenibile, non ci limitiamo unicamente a questo materiale. Integrare pratiche di muratura tradizionale con accorgimenti ecosostenibili ci permette di rispondere a una vasta gamma di esigenze abitative. In questo modo, creiamo spazi non solo esteticamente piacevoli, ma anche salubri e funzionali".

A differenza di quanto si potrebbe pensare, Nzeb srl non si limita soltanto a costruire nuove abitazioni, ma è attivamente coinvolta nel recupero e nella riqualificazione di strutture esistenti. Attualmente, l’azienda sta pianificando interventi su due strutture pubbliche: una residenza per anziani a Parma e una a Casalecchio di Reno. In questi progetti, Nzeb Srl si occuperà della ristrutturazione degli impianti tecnologici, dell’installazione di nuovi infissi e della realizzazione di cappotti esterni, il tutto finalizzato a una ristrutturazione che garantisca risparmi energetici e comfort abitativo. La sede di NZEB, situata in via Quattro Passi 61 a Formigine, ospita magazzini per lo stoccaggio dei materiali, legname e la sede degli uffici amministrativi. "Attualmente – conclude Pramazzoni – ci stiamo facendo conoscere sul territorio, ma puntiamo ad espanderci, rispondendo alla domanda sempre più frequente di soluzione abitative sostenibili".

Con una serie di interventi già realizzati sul territorio e grandi ambizioni verso il futuro, Nzeb srl si propone di guidare la transizione verso un’edilizia sostenibile in Emilia-Romagna, promuovendo soluzioni innovative in grado di rispettare l’ambiente.

Jacopo Gozzi