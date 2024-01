Occupazione e inclusione: il Volta è al top

La classifica di Eduscopio 2023 parla chiaramente: con il 75% di occupati per sei mesi entro due anni dal diploma, il Volta di Sassuolo è un’eccellenza assoluta della Provincia di Modena.

Un grande risultato per l’istituto nato più di trent’anni fa come succursale del Corni che, a partire dall’autonomia ottenuta il 1° settembre 1992, si è evoluto trasformandosi in un polo che raggruppa il Liceo delle Scienze Applicate, l’Istituto Tecnico Industriale e il Professionale per una rete di circa 1700 studenti, oltre 200 insegnanti e un totale di sette indirizzi, ai quali si aggiunge quello serale, rivolto agli adulti. Trentadue anni di storia, che hanno visto il Volta, sorto come Istituto Tecnico Industriale, acquisire il Liceo delle Scienze Applicate per poi fondersi, nel 2016, con l’Ipsia Don Magnani. Considerando i tre percorsi, attualmente, gli indirizzi del Volta sono Logistica, Made in Italy, Informatica, Elettronica ed Elettrotecnica, Chimica Materiali e Biotecnologie, Scienze Applicate e Manutenzione, per un totale di 70 classi e 35 laboratori.

La maggior parte delle iniziative della scuola serve a connettere gli studenti con il mondo del lavoro.

"Una delle esperienze più interessanti che abbiamo avviato – racconta la dirigente scolastica, Sabrina Paganelli – è il progetto Duale, svolto in collaborazione con l’azienda Marazzi Group per permettere agli studenti di realizzare un’esperienza di alternanza scuola-lavoro rafforzata, sul modello della Scuola Duale Tedesca.

Il progetto, di durata biennale, coinvolge gli studenti che hanno completato con successo il terzo anno degli indirizzi di Manutenzione e Assistenza tecnica e Made in Italy ed è caratterizzato da un’ampia presenza degli studenti nell’ambiente di lavoro".

In merito a questa iniziativa, visto l’elevato numero di allievi coinvolti, la forte attenzione alla dispersione scolastica e il focus sull’occupabilità, la scuola e l’azienda hanno ricevuto il Premio di "Eccellenza Duale 2020" da parte della Camera di Commercio Italo-Germanica.

"Oltre al progetto che riguarda l’inserimento lavorativo – prosegue la dirigente – abbiamo tante convenzioni con aziende del territorio per svolgere i Pcto, percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.

In ogni caso, tra gli ex studenti, ce ne molti che frequentano l’università: principalmente scelgono Ingegneria, Chimica e Biotecnologie, ma ne abbiamo visti diversi iscriversi a Economia, Marketing, Comunicazione o Architettura, a riprova del fatto che al Volta ci si possa innamorare anche di discipline che esulano dagli indirizzi specifici".

Tra le iniziative promosse dalla scuola, l’istituto ospita anche un percorso Its maker post-diploma nell’area Automazione e Meccatronica per rispondere alle esigenze dei giovani e delle imprese del territorio.

"A partire da quest’anno – chiarisce Paganelli – tutti i progetti che mettiamo in campo sono condivisi per rispondere all’esigenza dell’Orientamento formativo. In linea con le direttive ministeriali, abbiamo selezionato docenti tutor e orientatori e cerchiamo di promuovere percorsi personalizzati per permettere a ogni studente di scegliere in modo consapevole il proprio futuro".

"Oltre ai progetti specifici – illustra, ancora, la dirigente – il Volta investe nel benessere degli studenti e di tutto il personale scolastico grazie a uno Sportello d’Ascolto che si avvale della collaborazione di psicologi ed esperti: prendersi cura della salute mentale di una comunità così ampia è fondamentale". Spazio anche all’Inclusione, che si conferma una delle priorità dell’istituto. Al Volta, il dipartimento di Sostegno conta undici docenti con due coordinatori e, negli ultimi anni, sono stati allestiti diversi ambienti di apprendimento più innovativi e stimolanti delle tradizionali aule scolastiche.

Nell’istituto ci sono anche una biblioteca, vari laboratori e un’aula di musica.

"Come ultimo aspetto, anche se non in ordine di importanza – conclude la dirigente – da anni al Volta esiste l’Eco-comitato: un gruppo di docenti e alunni che organizzano iniziative per sensibilizzare la comunità alla sostenibilità ambientale promuovendo l’acquisto di borracce ed erogatori d’acqua potabile e incentivare la raccolta differenziata e la riqualificazione delle aree verdi".