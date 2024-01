"Ospedale, presto i lavori al pronto soccorso. Reparti d’eccellenza e tante donne ai vertici"

La medicina era decisamente nel suo Dna: il dottor Stefano Reggiani, direttore generale dell’ospedale di Sassuolo Spa, è infatti figlio di due medici, Giovanni Reggiani, pediatra e tra i fondatori di Hesperia Hospital di Modena (nel 1983) e di Maria Angela Galassi, parimenti pediatra e anche igienista. Stefano Reggiani, classe 1960, ha alle spalle un curriculum molto brillante: maturità classica al Liceo Muratori, laureato in Medicina nel 1985 e specializzato in Cardiologia e in Igiene e tecniche ospedaliere. Ha conseguito un Master all’Università Alma Mater Studiorum di Bologna in ‘Organizzazione e Valutazione dei Sistemi Sanitari’ ed è esperto in ambito sanitario in tema di Autorizzazioni e accreditamento. Tra il 1993 e il 1996 ha ricoperto il ruolo di direttore sanitario per il Poliambulatorio Gulliver; dal 2001 è stato direttore sanitario dell’ospedale privato accreditato Hesperia Hospital di Modena. È stato inserito nel 2020 nell’elenco degli idonei alla nomina di direttore generale della Regione Emilia-Romagna e dal 2021 ricopre questo ruolo all’ospedale di Sassuolo Spa. Dottore, lei era ‘destinato’ alla medicina: quando ha scopeto questa sua ‘dedizione’?

"I miei genitori sono entrambi medici, si sono conosciuti all’università. Fin da quando frequentavo le scuole medie avevo una certezza: sarei diventato anche io un medico".

Da cardiologo a direttore generale… Come sono avvenuti i passaggi?

"Dopo la laurea mi sono specializzato in ‘Cardiologia’ e per una decina di anni ho esercitato l’attività clinica assistenziale.

Nel frattempo iniziava a farsi largo in me l’interesse sempre maggiore per l’aspetto organizzativo, manageriale: così ho preso la seconda specialità in ‘Igiene e tecnica ospedaliera’, per conoscere meglio il tema della gestione di un ospedale".

Ed è iniziato un nuovo approccio al mondo ospedaliero… "Nella prima metà degli anni Novanta sono stato direttore sanitario per il Poliambulatorio Gulliver a Modena. Mi ero ripromesso di non ‘incrociare’ il lavoro di mio padre che all’inizio degli anni Ottanta ha fondato l’Hesperia Hospital… Poi nel 1996, la struttura si accredita ed è subentrata la necessità di una figura esperta nel ‘Sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere’, DRG, e così sono entrato come vice direttore sanitario. Nel 2000 l’Hesperia Hospital è stata acquisita dal Gruppo GHC Garofalo Health Care, e io sono passato al ‘timone’ divenendone direttore sanitario, fino al 2021".

Nel 2021, infatti, diventa direttore generale dell’ospedale di Sassuolo…

"L’ospedale aveva da poco intrapreso il processo di pubblicizzazione. Nel 2005 era al 51% pubblico e al 49% privato e questa era stata una sperimentazione gestionale di successo, in quanto consentiva di coniugare la managerialità del privato ma in un contesto di erogazioni pubbliche, coprendo un bacino importante, oltre 100mila persone, Sassuolo e tutto il distretto ceramico. Dal 2022, il privato esce ufficialmente e la sua parte è stata acquisita dall’Ausl di Modena, restando però una Spa come assetto societario".

Che priorità ha dato al suo mandato?

"Perseguire una maggiore integrazione con l’Ausl e salvaguardare l’ospedale di Sassuolo nella sua natura giuridica, a valenza distruttale e sovra distrettuale, nel rapporto con i nosocomi di Pavullo e di Vignola".

Il suo ingresso ha coinciso con un periodo difficile, legato al Covid. Come si è mosso? "Devo ringraziare l’assessore regionale Donini e il presidente della regione Bonaccini che ci hanno fatto visita in quei giorni, confermando la ristrutturazione del Pronto soccorso".

In cosa consiste e quali sono i tempi?

"Entro la fine di quest’anno sarà completato il progetto esecutivo e i lavori inizieranno con il 2025. Consisteranno in un ampliamento in metri quadri e in una razionalizzazione degli spazi di lavoro per gli operatori, più ampi e confortevoli".

Quali sono, secondo lei, i vostri punti di forza?

"Quello di Sassuolo è un ospedale che lavora per la comunità, coprendo un bacino di oltre 100mila persone dal Distretto ceramico all’area Sud. Da subito ho trovato una squadra di professionisti, sia in ambito sanitario che amministrativo, molto preparati e con senso di appartenenza. La reputazione dell’ospedale è molto alta, per le competenze e per la storia che unisce gli aspetti positivi di pubblico e privato.

Abbiamo reparti di grande eccellenza, come il Materno-Infantile (con 1300 parti all’anno, il secondo Punto Nascite in provincia), un Pronto soccorso molto efficiente, con accessi di poco inferiori a Baggiovara, poi, tra i tanti, Radiologia, Dermatologia, Oculistica, Ortopedia.

E, con orgoglio, ammetto che molti primari sono donne. Abbiamo importanti collaborazioni con il Cerismas (Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario, associazione senza scopo di lucro costituita nel 2000 su iniziativa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), tra i nostri partner, quale centro di formazione di altissimo livello, c’è la Florim di Fiorano, e abbiamo rafforzato il rapporto con l’Università per la formazione degli specializzandi".