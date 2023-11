Passato e futuro del Teatro Carani

Inaugurata a settembre in occasione del Festivalfilosofia, resterà visibile fino al prossimo 31 dicembre, presso Paggeriarte in piazzale Della Rosa, la mostra dal titolo ’A scena aperta. Passato, presente e futuro del Teatro Carani’. L’esposizione, a cura di Roberto Valentini e Federica Benedetti, è organizzata da Fondazione Teatro Carani con il supporto del Comune di Sassuolo e Proloco Sassuolo, e illustra, attraverso le fotografie di Fabrizio Ceccardi, il glorioso passato del teatro cittadino, ma anche un presente che lo vede coinvolto in un’imponente opera di ristrutturazione che, in un futuro ormai prossimo, lo restituirà alla città. Tutti i sabati pomeriggio mostra aperta dalle 15 alle 18 per accogliere i visitatorinell’ambito del progetto ’Autunno fuori dal Comune’.