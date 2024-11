Pavullo si prepara al Natale: luci, stand e show

di Maria Silvia Cabri

Ha il sapore della tradizione il Natale a Pavullo nel Frignano. Si parte dalla scelta del dialetto locale per dare il nome all’ampio cartellone di eventi, ‘Bòn Nadél Pavòl 2024’. E i festeggiamenti iniziano presto: domenica primo dicembre, alle 11, immancabile appuntamento con ‘…alla casa di Babbo Natale’ in via Salvo d’Acquisto 25.

Come ogni anno le sorelle Maribel e Marilena mettono a disposizione la loro illuminatissima casa, per la gioia di grandi e piccini. Alla fantasia si unisce la solidarietà: la manifestazione, infatti, è a scopo benefico a favore della ‘Casa di Fausta’ Aseop e delle scuole del territorio.

I bambini potranno consegnare la letterina a Babbo Natale, poi divertimento con il Mago Laco Magic, spettacolo dei burattini, musica, truccabimbi, laboratori, palloncini, potendo gustare pop-corn, torte, zucchero filato, bevande calde. Sarà possibile arrivare alla ‘Casa di Babbo Natale’ anche con il trenino natalizio: la a fermata è presso la ‘Campanella’. A cura di Aseop, in collaborazione con Avap Croce Verde, ‘Sei di Pavullo se…’, Avo- Caritas, Scuole dell’infanzia e primarie del territorio. Si entra nel pieno clima con il ‘Natale in centro’: domenica 8 dicembre, dalle 10.30 alle 12, ‘La banda porta il Natale’, spettacolo itinerante per le vie del centro, a cura della Banda Città di Pavullo, mentre per tutta la giornata, sempre per le vie centrali, mercatini di Natale, musica, prodotti alimentari e Babbo Natale, con gli stand gastronomici delle Associazioni ‘Pro-Loco’ e ‘Insieme per gli altri’.

Dalle 15.30 alle 17.30, esibizione del Coro Voci del Frignano, a cura di Associazione Turistica Pro-Loco e Comune di Pavullo nel Frignano.

Dal 9 dicembre al 6 gennaio, in piazza Cesare Battisti, ‘Presepe degli Alpini’ curato dal Gruppo Alpini di Pavullo. Sabato 14 dicembre, dalle 10, ‘Festa d’inverno Christmas Time’ in Campanella dalle 10, in piazza Caduti di Nassirya, con borlenghi, crescentine, caldarroste, Vin brulè, ciaccini di castagne e tanta musica, alle 16 Coro Voci del Frignano e alle 21 Vasco Tribute Band. A cura di Ciclistica Pavullese A.S.D. in collaborazione con Sci di Fondo Pavullese e ‘Sei di Pavullo se…’.

Domenica 22 dicembre, per il terzo anno, lungo le vie del centro, a cura dell’Associazione Turistica Pro-Loco e Comune di Pavullo, ‘Il Babbo e il Grinch: sfida per il Natale’: mercatini di Natale, musica, danza, prodotti gastronomici, artisti di strada, ‘mercARTista’, nella sfida tra il team di Babbo Natale (Accademia musicale, Spazio musicale Bononcini, danza Le Muse) e quello dell’irriverente Grinch (Centro danza Studio Dia, Music Factory).

Stand gastronomico delle Associazioni Pro-Loco e ‘Insieme per gli altri’: i proventi andranno a sostegno dell’associazione ‘Antonio Parenti un piccolo grande uomo’ per il progetto ‘Sulle tracce dei sogni in una valigia’.