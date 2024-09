Percorsi tattili, ai Musei civici l’arte è per tutti

Fare conoscere l’arte attraverso il tatto, dando ai visitatori tutti, dunque anche a coloro che non sono vedenti, la possibilità di vedere con le mani. I Musei civici di Palazzo Pio si sono ispirati e hanno fatto propria la concezione base del Museo tattile statale Omero di Ancona, nato per promuovere l’integrazione delle persone con disabilità visiva. Di qui la decisione di realizzare, all’interno dei nostri Musei, un percorso tattile permanente. A ‘ufficializzare’ il progetto è stato un evento pensato per l’edizione 2024 del festivalfilosofia ispirata alla Psiche, consentendo nei pomeriggi della kermesse una visita all’ora, per un massimo di dieci persone a turno. "La memoria tattile è ciò che ci consente di ‘vedere’ un’opera d’arte senza utilizzare gli occhi — interviene Giuliano Albarani, assessore alle Politiche culturali del Comune di Carpi –. Tuttavia, per i vedenti, la possibilità di ricostruire in questo modo l’esperienza artistica all’interno dell’animo è falsata dalla precedente esperienza visiva, che lascia un’immagine esterna dell’opera. Alla memoria tattile ricorrono invece i non vedenti, che ne traggono un’esperienza artistica differente ma non per questo meno intensa". La visita strutturata per i giorni del festival, "ha inteso porre tutti i visitatori nella condizione dei non vedenti, tramite l’utilizzo di bende. Ai visitatori viene richiesto di toccare oggetti d’arte sconosciuti, scavando nella propria memoria l’immagine che corrisponda a ciò che stanno toccando. Di fronte a opere d’arte complesse, i visitatori saranno invitati a riconoscere le differenti parti e comprenderne la posizione, le caratteristiche, dettagli. Queste visite guidate tattili propongono un’esperienza unica di fruizione dell’arte, che esalta la capacità di definire al nostro interno ciò che ci circonda". Nello specifico, con l’intervento finanziato dal Pnrr non è stata definita un’area tattile all’interno del Museo, ma sono stati sviluppati due interventi: "Innanzitutto sono state selezionate delle opere del percorso permanente di visita che il visitatore non vedente può toccare e ogni oggetto esposto ha la didascalia in italiano, inglese, braille ed è posizionato ad altezza di lettura per un bambino. In secondo luogo, sono state realizzate delle riproduzioni tattili di opere o relative al contesto storico, architettonico e urbanistico della città, integrate nel percorso dei Musei". Sono stati realizzati: un tavolo tattile per non vedenti e non udenti (con video in LIS) sulla storia del Palazzo dei Pio (sala degli specchi, 1° piano) ed un altro sulla città storica (ingresso Museo della Città, 2° piano); una riproduzione tattile 3D della ‘Annunciazione’ di Vincenzo Catena (Appartamento Nobile, Stanzetta, accanto al dipinto), una de ‘La vendetta di Progne’ di Mattia Preti (sala Manuzio, accanto al dipinto) e una con disegno a rilievo di quattro chiaroscuri di Ugo da Carpi, ossia ‘Diogene’, ‘Sibilla’, ‘Morte di Anania’, ‘Davide e Golia (sala della xilografia, accanto alla teca con gli originali). "La scelta dei tavoli — conclude Albarani — è stata fatta per dare la possibilità di inquadrare il contesto urbanistico della città e architettonico del Palazzo dei Pio in cui il Museo è collocato". Le opere tattili sono comunque a disposizione di tutti i visitatori.

Maria Silvia Cabri