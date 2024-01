Piccoli ciclisti crescono grazie a Iaccobike

Quasi un quarto di secolo sulle due ruote, con un’attenzione particolare ai più piccoli. Il ’baby team’ Iaccobike A.S.D. nasce a Sassuolo nel 1999 e collabora da sempre con la FCI (Federazione Ciclistica Italiana) con l’obiettivo di dare visibilità e offrire un’occasione di pratica sportiva in una disciplina non troppo vista né seguita, soprattutto a livello giovanile, come il ciclismo. I primi iscritti al team oggi sono ragazzi che nella società fondata e presieduta da Massimo Iaccheri hanno trovato occasione di esprimere il proprio talento, proseguendo la loro carriera. Gli esempi più recenti? Il passaggio nella categoria esordienti e allievi di Giovanni Aleotti, mirandolese classe ’99, oggi atleta professionista nel Team Bora, ma anche Valentina Iaccheri, figlia del presidente e fondatore del baby team (non tanto baby, poi, visti i risultati), capace di imporsi ad alto livello nel ciclismo su strada, pista e ciclocross. Iaccheri ha, infatti, in bacheca diversi titoli provinciali e regionali oltre ad una vittoria dei campionati italiani di Ciclocross a Vittorio Veneto il 13 gennaio 2013 e altri titoli raccolti negli anni con il team Valcar Bpm di Bottanuco (BG) come la vittoria dei campionati italiani Cronometro squadre 2013 a Treviglio insieme a Chiara Consonni, Nicole Fede e Gloria Scarsi e la ‘chiusura in bellezza’, con il quinto posto alla sua prima gara da ’pro’ nel gennaio 2018.

"Nel corso degli anni – dice Massimo Iaccheri – abbiamo anche sempre avuto al nostro fianco Gianluca Fantoni, attuale meccanico nel nostro negozio di via Magenta, che dal 2010, quando ha conquistato il titolo di vicecampione del mondo, al 2020 ha fatto parte della Nazionale Paralimpica Italiana. Nel 2013 ha vinto una Coppa del Mondo al Primo Posto, nello stesso anno si è aggiudicato il campionato italiano a Cronometro, titolo bissato nel 2014 e vinto ancora, insieme ad una prova di Coppa del Mondo, anche nel 2015, 2016 e 2018". Fare squadra è sempre stato, dice Iaccheri, il motto "che ci ha spinto ad alzare l’asticella: obiettivo raggiunto anche grazie all’impegno e alla passione dei nostri storici aiutanti Giancarlo Gruppini, Angelo Fognani e Ermes Adani". Anche grazie a loro, aggiunge Iaccheri, il baby team Iaccobike A.S.D. ha avviato migliaia di bambini alla pratica sportiva che, anche se non gareggiano più, le due ruote se le portano dentro. È il caso dell’altra figlia di Iaccheri, Martina, classe ’96, che ha smesso di correre ma continua a darsi da fare, nell’aiutare la squadra e nella realizzazione degli eventi, e ha studiato, ottenendo il titolo federale di TA2 (Tecnico, Preparatore e Allenatore di 2° Livello) che le permette di seguire il team. "Con l’inizio della pandemia abbiamo perso la partecipazione di diversi bambini. Ma appena si è potuto, abbiamo ripreso immediatamente. I bambini vanno seguiti e se il ciclismo richiede impegno e sacrificio, è giusto si divertano, sviluppando le loro abilità". I risultati, per il team sassolese, non si sono fatti attendere: l’anno scorso, grazie a Luca Gaetti, categoria G1, originario di Montefiorino, il baby team Iaccobike ha ottenuto diverse vittorie e ottime posizioni, oltre al titolo provinciale Strada, Fuoristrada, Abilità. Rilanciando il club, a disposizione di chi volesse ‘mettersi alla prova’.

Il negozio Iaccobike (0536/802086) è base logistica di un’attività in continuo divenire: allenamenti il martedì e il giovedì da aprile a ottobre presso il polo scolastico di Sassuolo dalle 18 alle 20 per la bici da strada, mentre per la mountain bike il ritrovo è in via dei Moli percorso natura Secchia di Sassuolo.