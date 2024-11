"Piste da sci, investiamo sull’innovazione"

di Giuliano Pasquesi

Il mondo turistico dell’Appennino Modenese attende con trepidazione l’inizio della nuova stagione sciistica, per la quale al Consorzio invernale del Cimone stanno già lavorando con la realizzazione del fondo delle piste. "Dopo un primo strato di neve programmata realizzato la scorsa settimana, fino a domenica sera le previsioni meteo concordano nel ritorno del freddo – spiega Luciano Magnani, presidente del Consorzio Cimone –. Così torneranno in funzione gli impianti d’innevamento al Lago della Ninfa e Passo del Lupo (Sestola), Cimoncino (Fanano) e Polle (Riolunato). In questo ci aiuteranno i nuovi impianti per la neve programmata ed i nuovi mezzi battipista di ultima generazione: il Consorzio Cimone, dopo un anno di crisi non senza conseguenze, ha infatti puntato sugli investimenti per la produzione neve, la sicurezza piste e la promozione". I prezzi degli ski-pass quest’anno avranno un leggero aumento.

"Un aumento – spiega Magnani – dovuto alla levitazione dei costi energetici, ma restiamo altamente concorrenziali verso similari stazioni alpine a cui per raggiungerle occorre sommare maggiori costi di carburante e autostrade".

Ski-pass "andati a ruba" nella recente iniziativa promozionale in centro a Modena: "Siamo stati davvero contenti – prosegue Magnani – dell’interesse destato sabato e domenica col nostro gazebo in piazza Mazzini, non solo per gli ski-pass scontati venduti ma per l’interesse ricevuto dai modenesi. Una iniziativa che ripeteremo il prossimo anno facendo scendere ancora una volta la Montagna fino in città, cercando di alleviare le conseguenze della perdita della fiera Skipass".

I paesi appenninici si preparano alle feste Natalizie con varie iniziative, sul cui bilancio peserà la stagione sciistica.

"È indubbio l’indotto della nostra attività sportiva nel settore turistico montano – ribadisce Magnani – noi e gli altri operatori del settore cercheremo di fare la nostra parte e, appena ci saranno le condizioni, apriremo più piste possibile".

Come già accennato, i ‘gioielli’ per la preparazione delle piste saranno i tre moderni battipista che consentiranno migliori risultati d’utilizzo e forti risparmi sulle spese energetiche. "Si tratta di mezzi con moderne tecnologie – dice il responsabile tecnico Berera – che, grazie ad un sistema satellitare che abbiamo già tarato, consentono di monitorare la qualità e l’altezza del manto nevoso sottostante da battere, in modo da realizzare strati omogenei che faranno risparmiare eccessi nella produzione neve programmata. Rispetto ai modelli precedenti vi è risparmio di carburanti ed un sistema che in caso di scarsa visibilità impedisce al mezzo di uscire dai percorsi mappati, garantendo sicurezza agli operatori".

I mezzi si aggiungono ai nuovi impianti d’innevamento programmato che consentiranno un risparmio del 30% di energia elettrica, producendo un 30% di neve in più nel solito tempo dei precedenti.

"Se prima occorrevano cinque giorni per preparare una pista – conclude Magnani – ora ne occorreranno tre".

Intanto sono attive le adesioni alle promozioni 2024/25. Ad esempio "Benvenuto Inverno 2024/25" per trascorrere il ponte dal 6 all’8 dicembre sulle piste del Cimone e soggiornare in albergo, residence o campeggi. In hotel 2 pernottamenti con trattamento di mezza pensione e 3 giorni di skipass a partire da 225 euro. In residence o campeggi, 2 Pernottamenti e colazione, 3 giorni di skipass a partire da 192,00 euro.