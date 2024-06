Scacchi, circo, teatro. Show nelle frazioni

‘Così lontano così vicino’: incontri nelle frazioni da giovedì 20 giugno. A San Marino, Polisportiva Sanmarinese, alle 17, ‘la scacchiera gigante’ e alle 18.30 ‘Scacchi per tutti!’, gioco libero con istruttori di scacchi. Venerdì 21 giugno alle 21.30 a San Marino, sul Cavo lama ‘Camminata al chiar di luna; sabato 22 giugno a San Martino Secchia, Associazione Ekidna, alle 18, ‘Benvenuti a Circolandia!’, giochi circensi e tessuti aerei, per tutti e alle 20.30 ‘Born to fly. E tu, sei pronto a volare? ‘, tessuti aerei; mercoledì 26 giugno, alle 21, Santa Croce, chiesa parrocchiale l’entomologo Paolo Radeghieri. Giovedì 27 giugno ancora scacchi alle 18 a Migliarina, all’Atp Music Club e il giorno dopo alle 21, a Santa Croce, ‘Un bufalo nella testa’, spettacolo di teatro.