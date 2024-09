Scout a tutte le età per aiutare il territorio

Abituati come siamo ad associare il termine ‘scout’ a ‘boy’ rischiamo di perdere di vista come ci siano anche adulti che continuano a fare tesoro della ‘dottrina’ di Robert Baden-Powell, che continua ad accompagnare tanti nel corso della loro avventura umana e professionale. Succede anche a Sassuolo, dove da cinque anni è stato ‘rifondato’ il Masci, il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, con un gruppo di volontari che ha ridato vita ad un’associazione fondata in città per la prima volta nel 1981.

Oggi la sezione cittadina del Masci ha sede presso la parrocchia Santissima Consolata di Pontenuovo e conta una quindicina di associati. Il Movimento, presente con centinaia di comunità in tutta Italia, si rifà alla stessa tradizione e ai valori proposti dal fondatore degli scout, il già citato Baden Powell, declinati però per una comunità di adulti: la principale attività è quella del servizio a beneficio di diverse realtà bisognose di aiuto, ma chi partecipa al Movimento adulti scout affronta anche esperienze di vita comunitaria, di confronto su temi importanti, di attività all’aria aperta.

Il Masci Sassuolo 2 si è formato nell’autunno del 2019, pochi mesi prima che l’emergenza pandemica e i lockdown rendessero impossibile ritrovarsi, ma a dispetto di un inizio difficile, i volontari sassolesi hanno raccolto la sfida, riuscendo a tenere insieme una comunità da poco formata, ma stretta attorno alla forte convinzione del nucleo fondatore che ha permesso al Masci Sassuolo 2 di andare oltre il periodo pandemico.

L’associazione si dedica a diverse attività di volontariato: ha gestito l’accompagnamento in auto per persone con difficoltà di spostamento, partecipa insieme ad altre comunità all’organizzazione del Pranzo Caritas domenicale, a rotazione, presso le parrocchie cittadine, aderisce alle raccolte alimentari sul territorio, contribuisce alle attività parrocchiali della Consolata, organizza ogni anno una polentata di beneficenza durante il periodo di carnevale e ha partecipato alla realizzazione delle Panchine della Costituzione nel parco Albero d’Oro.

Inserito nell’associazione nazionale, regionale e nella zona di Modena, il Masci Sassuolo 2 ha partecipato al sinodo dei Magister a Roma (il Magister è il capo della comunità, designato ogni due anni e attualmente è Gabriele Bassanetti), al raduno degli associati under 50 ad Assisi, organizzando anche un Consiglio regionale a Sassuolo.

L’attività del Masci è anche di riflessione e confronto su temi sensibili: l’associazione sassolese ha discusso sui temi dell’ambiente, sulla traccia dell’enciclica Laudato Sii di Papa Francesco, con incontri formativi e una conferenza pubblica che ha messo a confronto un imprenditore del settore ceramico e i ragazzi di Fridays For future. Nell’ultimo anno ha affrontato il tema della famiglia, con incontri formativi con don Luciano Monari e don Giordano Goccini che proseguiranno in autunno. Non c’è un’età minima per iscriversi né è necessario aver già affrontato l’esperienza scout: si aderisce firmando una carta della comunità, che ne esprime i valori e i programmi.

Il Masci si riunisce una volta ogni 20 giorni ma non è richiesta una presenza minima né costante: per le informazioni del caso è possibile contattare il numero 3455986226 o scrivere sulla pagina facebook Masci Sassuolo.