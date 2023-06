Storie di pescatori, tradizioni vive al porto di Ponente

Il mare, i barchini che escono di primo mattino alla ricerca di seppie, la pescheria che si trova a pochi passi dalla darsena di ponente. Poi c’è la tratta, quella rete tesa da decine di persone a pochi metri dalla riva, che viene tirata facendovi finire all’interno i pesci.

Storie e tradizioni che non sono relegate al passato, ma che vivono grazie all’impegno di chi anima il porto. Nella pescheria al piano inferiore nella palazzina del Club Nautico, arriva il pesce appena pescato. E sono sempre pescatori quelli che si impegnano per far rivere la tratta. Accadrà anche quest’anno, probabilmente verso la fine della stagione.