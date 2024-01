Su la maschera. Ecco il Carnevale

Non poteva mancare, nel calendario della Pro Loco di Sassuolo e dell’Amministrazione Comunale, la celebrazione del Carnevale. La collaborazione tra la già citata Pro Loco e il Comune, infatti, guarda anche e soprattutto ai più piccoli in occasione di una delle feste tra le più attese e dedica proprio a loro l’evento di martedi grasso, ovvero il prossimo 13 febbraio.

I dettagli dell’iniziativa sono ancora top secret e in ovvio divenire, come del resto si conviene a creare la giusta attesa, ma le prime indiscrezioni svelano già la possibile cornice – piazza Garibaldi, il ‘salotto’ della città – e l’orario – il pomeriggio. Sarà un’occasione per fare festa tra intrattenimento con giochi e musica, costumi, coriandoli e stelle filanti.