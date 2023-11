Trent’anni di scout: "Formiamo buoni cittadini"

Era il 1982 quando alla parrocchia della Consolata di Sassuolo veniva fondato il gruppo Scout Sassuolo 3. Sono trascorsi più di trent’anni da allora e, nel corso del tempo, gli iscritti sono aumentati costantemente: oggi se ne contano circa 200. Per chi non è ’addetto ai lavori’, addentrarsi nel mondo dello scautismo non è semplice: si parte con i Lupetti e le Coccinelle, ovvero i bambini di età compresa tra gli 8 e i 12 anni; al termine di questo percorso, si arriva al Reparto composto da Esploratori e Guide dai 12 ai 16 anni; infine, dopo un anno di passaggio chiamato noviziato, si giunge al Clan, di cui fanno parte Rover e Scolte, che dura altri quattro anni. "Al termine di questo percorso – spiega Stefania Anceschi, capo gruppo di Scout Sassuolo 3 – i più grandi si avviano alla ’partenza’ e si apprestano a entrare nella vita adulta, scegliendo liberamente se prestare servizio nelle varie branche, fare parte della Comunità di capi o salutare gli scout. Nel gruppo, ragazzi e ragazze imparano a dare un contributo alla comunità attraverso buone azioni quotidiane: il nostro scopo è che diventino buoni cittadini, indipendentemente dal contesto in cui si troveranno in futuro". La maggior parte delle attività di promozione sociale che Scout Sassuolo 3 mette in campo vengono svolte con la collaborazione di vari enti del territorio e sono destinate ai ragazzi del Clan. "Per questa fascia d’età – racconta Margherita Pennacchia, Capoclan del gruppo sassolese – lo scautismo promuove l’interesse attivo verso la comunità in cui si vive. In questa fase è importante che gli scout apprendano mentre svolgono esperienze concrete sul territorio. Di conseguenza, proponiamo un servizio personale rivolto a ogni ragazzo: ognuno svolge un’attività di volontariato della durata di un anno in una delle associazioni con cui collaboriamo".

"Siamo convinti – prosegue Pennacchia – che lavorare in rete sia la chiave per fare maturare più consapevolezza tra i giovani. Tra i vari progetti, attualmente prestiamo servizio alla biblioteca dell’ospedale; ancora, incentiviamo l’economia del riuso con Get Sassuolo; infine, abbiamo avviato una collaborazione con l’associazione che monitora la colonia felina che si trova nei pressi del Secchia: occuparsi della natura significa offrire un prezioso contributo alla società". A queste azioni mirate, si aggiungono altre esperienze che Sassuolo 3 mette in pratica come servizio comunitario: tra le tante, si distingue la ’spesa donata’, ovvero un aiuto concreto destinato alla colletta del banco alimentare di Caritas, che a Sassuolo collabora con l’associazione il Melograno. Un’altra associazione in cui gli scout possono fare esperienza è NuovaMente Secchia che, nata sempre dalla Caritas della diocesi di Reggio Emilia, promuove pratiche di solidarietà e sostenibilità. "Per un minorenne – conclude Pennacchia – confrontarsi con tante associazioni diverse e offrire, nei limiti del possibile, un piccolo contributo sul territorio è molto stimolante. In quest’ottica si giocano anche i progetti di più ampio respiro, che realizziamo con Unità di Strada e Libera: esperienze mirate per far comprendere a ciascuno quanto le azioni concrete di un singolo individuo possano rivelarsi fondamentali per innescare dinamiche virtuose all’interno della società". Un ultimo progetto, seppur non in ordine di importanza, riguarda le case popolari di via Respighi dove, nei prossimi mesi, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Aliante ripartirà l’attività di riqualificazione di un’area che, negli ultimi anni, è stata spesso al centro delle cronache.