Tutti in piscina: 500 lettini, giochi e sport

Estate e scuole finite: è tempo di piscina. Il fine settimana del 1 giugno, l’impianto natatorio Campedelli di Carpi, inaugurato a settembre 2015 alla presenza del campione mondiale Gregorio Partrinieri, ha aperto ufficialmente la stagione estiva con le vasche esterne: quella di misure olimpioniche, 50 x 22 metri e quella ludica ricreativa, con l’‘effetto spiaggia’, 15 getti di idromassaggio e giochi d’acqua.

A cornice di tutto, 13 mila metri quadrati sono destinati a prato, piantumazione, area per lettini e ombrelloni, zone gioco, oltre a campi da beach tennis, sette da padel e calcetto. E per chi vuole, Acquagym in piscina.

"La scorsa estate abbiamo registrato numeri da record – commenta Gianluca Gualdi, presidente Coopernuoto, la realtà che gestisce la piscina comunale – con almeno 50mila presenze. Nelle giornate di ‘punta’, come la domenica, abbiamo toccato le 1800 persone, e durante la settimana dalle 600 alle 800 persone. 300 sono gli ombrelloni che abbiamo messo a disposizione con quasi 500 lettini, oltre ovviamente alla possibilità per gli utenti, di sdraiarsi con l’asciugamano nel verde. In queste prime settimane abbiamo già avuto un buon assaggio di clienti…quello che ci vorrebbe è solo…il bel tempo!".

Questa è la nona stagione estiva che vede attiva la nuova piscina comunale, ed è anche il nono anno del campo estivo organizzato da Coopernuoto, il ‘Cooper Splash’: "Sono una cinquantina in bambini/ragazzi tra i 4 e i 14 anni che frequentano quest’anno il campo di Coopernuoto – afferma Francesco Cucconi, responsabile dell’impianto Campedelli –. A questi si aggiungono tutti i bambini dei centri estivi ‘esterni’ che quotidianamente vengono in piscina. L’attenzione ai più piccoli (i corsi iniziano dai tre mesi) e all’inclusione anche dei fragili è da sempre una delle nostre priorità".

Per favorire gli accessi agli utenti, le tariffe sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno e sono stati predisposti dei ‘pacchetti’ di abbonamento da 8/15/30/60 ingressi "che non hanno scadenza e possono essere utilizzati sia per la piscina estiva che, più avanti, per quella coperta", commenta Gualdi, così come l’abbonamento stagionale per i tre mesi caldi.

Sempre nell’ottica di agevolare il più possibile le persone che scelgono di passare il proprio tempo libero alla piscina di Carpi, "abbiamo predisposto una apposita app che consente di acquistare in anticipo il biglietto di ingresso e dunque di prenotare l’ombrellone e i lettini, senza dover quindi fare la fila all’ingresso e avendo la certezza di trovare un posto all’ombra". Dall’inaugurazione sono stati piantumate altre piante: "E’ importante offrire anche tanto verde ai nostri utenti – sottolinea Cucconi – che ci scelgono per passare momenti di relax". E il campione Greg?

"E’ molto impegnato, ma sa che questa è ‘casa sua’, quando vuole venire c’è la sua vasca che lo aspetta!", conclude Gualdi.