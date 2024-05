Un concerto a quattro mani

Secondo e terzo appuntamento, tra oggi e sabato prossimo, con l’ottava edizione di ‘Primavera in Auditorium’, la rassegna culturale promossa da diverse associazioni cittadine presso l’auditorium ‘Bertoli’ di via Pia. Oggi alle 17 di scena il ‘Concerto a 4 mani’ che rivisita gli standard più noti in un’originale versione al pianoforte a 4 mani a cura del Circolo Amici della Lirica. Tra una settimana, invece, il primo giugno, il Forum Ute propone ‘Evita: tornerò e sarò milioni. Una donna e il mito’, con Isabella Dapinguente, Claudio Ughetti, Sabrina Gasparini.

Per entrambi gli appuntamenti occorre prenotarsi: al 335 534 8339 per quello odierno, al 348 5495475 o al 349 5242240 per quello del 1 giugno.