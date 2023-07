Un mare di eventi Dall’alba al tramonto un agosto tutto da vivere

L’estate riccionese esplode con un caleidoscopio di spettacoli. In cartellone, oltre agli eventi di Radio Deejay, concerti all’alba, Riccione Family Circus, Storia e storie in spiaggia e Yoga al sorgere del sole. Tornano il Tafuzzy Day e il convegno Filatelico Numismatico. A Villa Mussolini continua la mostra fotografica Un certain Robert Doisneau dedicata al grande fotografo francese.

Albe in controluce, concerti al sorgere del sole. La rassegna continua domenica alle 5,45 nella Spiaggia 75 con Nino Buonocore. Il 6 agosto alle 5,45 nella Spiaggia 135-136, si prosegue con un concerto in miniatura di Simone Cristicchi in duo con Riccardo Ciaramellari al pianoforte. Seguono Ghemon, il 13 agosto alle 6 nella spiaggia libera (zona 133), Thea Crudi e Charlotte Lazzari, il 20 agosto alle 6 nella spiaggia 80-81. Sullo stesso palco e nello stesso giorno in cui si esibisce Ghemon al Marano, ma alle 19, è in programma Opéra sotto il cielo di Riccione Jimmy Sax in concerto. Grande attesa per il noto sassofonista (all’anagrafe Jeremy Rolland) che, con la sua tecnica e la passione per la musica, affascina il mondo intero. Grande attesa per la seconda parte di Riccione Summer Jazz. La rassegna promossa dall’associazione Gaspare Tirincanti riprende il 25 agosto con Alessandro Quarta Quintet e il suo viaggio musicale, No Limits, che farà esplorare vari mondi sonori dal rock al classico, dal jazz al pop, da Morricone a Piazzolla. Sul palco il pianista Giuseppe Magagnino e il rocker Alessandro Quarta. A chiudere la rassegna sarà un’icona del jazz, il celebre James Senese, punto di riferimento anche per i giovani. L’artista, voce e sax, a Riccione proporrà Stiamo cercando il mondo, narrazione di brani strumentali e canzoni cantate tra jazz-funk, latin music e tradizione partenopea. Riccione Family Circus, l’1, 8 e 29 agosto al Parco degli Olivetani, i Laboratori ludico didattici serali per famiglie, ispirati alla storia, fino al 30 agosto al Museo del Territorio (ogni mercoledì, dalle 21), Storia e storie in spiaggia, Letture animate per ragazzi ( martedì alle 10 e giovedì alle 17,30 fino al 31 agosto), Yoga al sorgere del sole (ogni sabato alle 6,30 fino al 2 settembre) nel parco di Villa Mussolini sul Lungomare della Libertà.

Grande attesa per il ritorno del Tafuzzy Days, Festival di musica, arte e cultura indipendente (dal 17 al 19 agosto al Castello degli Agolanti), e per il doppio appuntamento filatelico numismatico: il Mercatino mostra scambio di filatelia e numismatica (dal 18 al 30 agosto) nei Giardini Montanari e l’ormai storico Convegno filatelico numismatico (dal 31 agosto al 2 settembre) al Palazzo del Turismo, dove si possono acquistare o scambiare francobolli, monete, cartoline d’epoca, interi postali, corrispondenza di guerra, telecarte e altro.

Dal 27 agosto per una settimana, spazio a Operà sotto il cielo di Riccione, l’evento toccherà varie location della città e porterà oltre settecento persone tra staff, pubblico e concorrenti. Il 3 settembre toccherà piazzale Roma con Queen Mood, grande varietà con artisti nazionali internazionali, protagonisti di spettacoli di moda, musica, intrattenimento, comicità e acrobazie. La manifestazione è in sintesi la finale di un contest arricchito da altri spettacoli e iniziative, compreso interviste radiofoniche e televisive in diretta, cene di gala, shooting fotografici con brand nazionali ed eventi istituzionali. Per gli aggiornamenti e per il calendario completo, consultare il sito www.riccione.it). Nives Concolino