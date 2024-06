Un viaggio fra i brani che hanno fatto epoca

La preziosa cornice della palazzina ducale della Casiglia di via Montesanto, sede di Confindustria Ceramica, si anima con un appuntamento d’eccezione in programma alle 21,15 di martedi 25 giugno. Si intitola ‘Passeggiata alla Casiglia attraverso la musica’ l’evento promosso dalla stessa Confindustria Ceramica e organizzato da EdiCer con il patrocinio del Comune, e vuole essere un viaggio musicale in grado di coinvolgere il pubblico con canzoni che hanno segnato intere generazioni rimanendo indelebilmente impresse nell’immaginario dei più. Sul palco Francesco Coccapani e ‘All Stars Group’, special guest il Modena Gospel Chorus diretto dal Maestro Gianni Borelli, Vittorio ‘Toto’ Bertoli e Alberto Bertoni.

Ingresso libero e gratuito, info allo 0536804585.