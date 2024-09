Una domenica speciale. Per non dimenticare: l’eccidio raccontato dai ragazzi delle scuole Alle 8,30 il ricevimento delle delegazioni in Comune a Marzabotto. Poi la messa con il cardinale Zuppi e la deposizione delle corone. Alle 11,45 gli interventi istituzionali della sindaca Cuppi e di Cardi.