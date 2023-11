Via Cavallotti, il commercio ha trovato casa

Contrada Borgo Superiore, oggi via Cavallotti. Una volta lì sorgevano numerose attività manifatturiere; la presenza del canale di Modena fu infatti essenziale per quei mestieri che necessitavano della forza idraulica. "Mio nonno aprì l’attività subito dopo la prima guerra mondiale, sul retro della fabbrica Rubbiani, un punto strategico per chi come lui faceva il fabbro con l’aiuto dell’acqua". Roberto Cartelli è il nipote di Carlo e il figlio di Danilo; oggi, il titolare del negozio ‘Elettropiù Cartelli’."Mio padre iniziò a lavorare con mio nonno già a cinque anni, io invece sono partito durante il periodo delle superiori – racconta –, occupandomi inizialmente della contabilità. Dopo il servizio militare, sono entrato invece a tempo pieno".

Di aneddoti da raccontare ce ne sarebbero tanti ma nell’aprire il portone in legno di una delle vetrine di stufe di via Cavallotti, Roberto Cartelli torna indietro nel tempo: "La Marca Corona durante la seconda guerra mondiale venne convertita in uno stabilimento militare e so che una volta facendo brillare una bomba, il nostro portone venne scheggiato. Non l’abbiamo mai sostituito e si può dire essere un reperto storico". Via Cavallotti per altro ha sempre collegato Sassuolo alla montagna, o viceversa. Proseguendo in un altro viaggio fra le zone nevralgiche della città, come già proposto nel nostro inserto ’Sassuolo da Vivere’, incontriamo Elisa Gianelli e Daniele Zecchini, i proprietari della bottega ‘Il Buongustaio’, entrambi arrivano da Pavullo.

Lei è figlia di casari ma con una formazione da segretaria aziendale, lui invece è ingegnere con la partita iva. "Un giorno ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: ma perché non ci mettiamo in proprio?", raccontano i coniugi. E nell’aprile del 2011 hanno aperto la loro bottega. "Cercavamo un locale in centro e quando la via è stata riaperta al traffico, abbiamo pensato di acquistare in via Cavallotti. Siamo contenti di questa scelta", assicurano rivolgendo lo sguardo a quella decisione maturata dodici anni fa. Poco dopo, Daniele è diventato pure il referente del viale ed è entrato nel consiglio del Comitato Commercianti. "In occasione delle fiere, per ovviare al problema dei negozi sfitti, abbiamo pensato di sfruttare questi eventi e organizzare i banchi lungo la via. È un ruolo che mi piace, ti senti parte di un gruppo che collabora a creare qualcosa di utile per te, per gli altri e per la collettività".

Via Felice Cavallotti però conta anche diverse saracinesche abbassate, i commercianti delle storiche botteghe negli anni hanno lasciato spazio ai giovani, volenterosi di mettersi in gioco, come il 29enne Pier Fabio Borelli, titolare di ‘Dog Barber Toelettatura Sassuolo’. Lui ha posato gli shaker da barman per iniziare un percorso del tutto nuovo. "Azzardato? Può essere ma amo gli animali – risponde Pier Fabio–. Dopo aver frequentato un corso a tutto tondo, tra teoria e tanta pratica, a febbraio ho aperto le porte della mia toelettatura".

E la scelta del luogo, assicura sempre Borelli, non è stata casuale: "Sapevo che in questa via c’era qualche locale sfitto; d’altra parte, al centro di Sassuolo mancava una toelettatura, così eccomi qui". Seppure la sua attività sia recente, anche Pier Fabio ricorda di un episodio particolare avvenuto lungo questa strada del centro. "Mio nonno, Ferruccio Magnani, parecchi anni fa si occupò del recupero di un intero sciame di api posato su un ramo della magnolia antistante gli ex uffici dell’anagrafe. Le dimensioni enormi del bozzolo preoccuparono i commercianti e mio nonno finì pure sul giornale". Nel 2019 invece i coniugi Tonio Lecca e Carmen Briglia, sardo lui e calabrese lei, hanno presentato un’ alternativa alla cucina emiliana: piatti a base di pesce. Con la gastronomia ‘L’Alternativa’ anche loro puntano su via Cavallotti: "Ho fatto il cuoco per 35 anni e per 17 ho lavorato nel ristorante da Mikele ( ex William) a Maranello – spiega Tonio –, volevo però mettermi in gioco con la mia attività". Per il Natale, stanno organizzando il menù: "Sono tante le richieste – aggiunge Carmen –, l’anno scorso abbiamo gestito 97 ordini per la Vigilia. È soddisfacente, speriamo che via Cavallotti ci porti fortuna".