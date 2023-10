Via Menotti e le botteghe degli irriducibili

Una delle principali vie del centro storico sassolese. Un passo dopo l’altro, tra una vetrina illuminata e l’altra pure, via Menotti conduce nel salotto sassolese, piazza Garibaldi.

Negli anni le serrande delle botteghe in via Ciro Menotti si sono abbassate e rialzate tante volte, sono comparsi nuovi negozi mentre qualche commerciante ha deciso di andare meritatamente in pensione. Anche la storica pizzeria ‘Balaton’ dopo 44 primavere di attività, a fine mese chiuderà, portando nel cuore bellissimi ricordi e l’amicizia e la stima dei suoi affezionati clienti. Ma non tutta la storia va in pensione. Al civico 82 di questa via, ci sono i coniugi Pasquale Orzo e Anna Teresa Mangieri, proprietari della storica bottega di alimentari ‘Lino e Terry’, dal lontano 1992; rimboccandosi le maniche hanno superato tante sfide, con la grande distribuzione, la pandemia e i rincari. "Signora, come posso aiutarla?", dietro al bancone c’è Pasquale, cordialmente serve e consiglia i suoi clienti. "Abbiamo acquistato l’attività dagli ancora attuali proprietari delle mura nel ‘92; loro sono stati qui, se la memoria non mi inganna, per 45 anni. Poi, siamo arrivati noi". Si emozionano Lino e Terry, nel ricordare i loro trentuno anni di attività. "È cambiato il mondo – racconta Pasquale –. Quando abbiamo aperto, a Sassuolo non esistevano altri supermercati oltre alla Coop in centro e sulla circonvallazione. C’erano invece tantissime botteghe come la nostra, in via Menotti ne ricordo almeno altre due".

Sei giorni su sette, Pasquale e la moglie continuano ad offrire il proprio servizio nel centro storico della città. "Apriamo alle 7,30 fino alle 13, per poi riaprire dalle 16 alle 20" precisano. L’arredamento del locale è esattamente lo stesso con cui sono partiti anni e anni fa. Ma anche i clienti continuano ad essere gli affezionati di sempre. Tra questi c’è la signora Vittoria Neviani, la mamma del cantautore Nek. "Una delle nostre migliori clienti – rivela Pasquale –. In realtà prima di Vittoria, abbiamo servito per anni anche la nonna di Filippo. Questo per noi è un grande onore". "Siamo contenti della nostra clientela – aggiunge Anna Teresa –. In questo locale mi sento a casa; con i clienti si è instaurato un rapporto confidenziale, abbiamo imparato a conoscere le loro abitudini di acquisto, così da poterli guidare al meglio nella spesa. Sono qui dal ‘92 – conclude – ma la mattina mi alzo per venire a lavorare entusiasta come il primo giorno". Franco e Michele Mangieri, sono i proprietari del salone di parrucchieri ‘Art Studio’ di via Menotti; assieme a loro nel salone c’è anche il collaboratore Andrea Ronuncoli. Due fratelli che per passione, più di 40 anni fa, hanno deciso di mettersi in gioco e rilevare questo salone da due storici soci. "La magia di questo locale è che dal 1970 ha visto il susseguirsi di tre generazioni differenti di fratelli parrucchieri".

Una coincidenza che incanta. "È cambiato l’arredamento ma l’attività è sempre stata costante" spiegano i fratelli.

Franco è originario di Irsina: "Iniziai a lavorare a 14 anni al sud come garzone – racconta –, ma volevo migliorarmi perché questo mondo mi affascinava e con la mia famiglia sono arrivato a Sassuolo". Si avvia così una lunga e soddisfacente carriera per Franco Mangieri, fatta di gare, corsi, manifestazioni e tanti premi; rivestendo persino il ruolo di docente per l’accademia di parrucchieri Anap di Modena.

"Poi, io e mio fratello abbiamo aperto in via Menotti, questo era uno dei negozi più ambiti di quegli anni. Abbiamo avuto sempre un bel giro di clientela e guardandoci indietro siamo contenti di quello che abbiamo fatto in passato e di come lavoriamo oggi".

Diciassette anni fa invece da Modena arrivavano i coniugi Natalya Guzhaviana e Pietro Catellani, proprietari dello storico ‘285 Cafe’. "All’inizio questa via era una delle più frequentate, ricordo persone che arrivavano anche da fuori per fare shopping nei negozi, fermandosi qui per un caffè al banco". Quanti ricordi conserva questa via.