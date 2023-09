Yoga Day & Friends,. Relax, danza e aperitivo

Tappetini distesi nella stupenda cornice del Parco Ducale. Sabato Sassuolo accoglie lo Yoga day & Friends 2023: l’appuntamento è per le 9 con una prima classe di Power Yoga o, per chi desidera qualcosa di più tranquillo, con una lezione di naturale movimento.

A seguire, per tutta la giornata, Power Yoga - Hatha Yoga - Yoga Tibetano Nejang - Yoga Nidra - Yoga In Gravidanza - Yoga In Famiglia - Yoga Inclusivo by Agape - Mindfulness. Sei le postazioni dotate di futon dove ci si potrà rilassare con diverse tipologie di trattamenti, e tanti gli argomenti in agenda che verranno affrontati da professionisti durante la giornata, con diversi incontri e mini conferenze tematiche. Durante la pausa pranzo si potrà degustare, (su prenotazione) un Pic-nic Pack a cura del Melograno, mentre Armonia Art Accademy si esibirà in un fantastico ed emozionante spettacolo di danza area. Una volta terminate le varie pratiche ci si potrà trattenere per un delizioso aperitivo al tramonto. A ricordo della giornata sarà possibile acquistare, al prezzo di 10 euro, una t-shirt da collezione, donata da Fimo e realizzata in esclusiva per l’evento. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza alla sezione cittadina di Anfass. La partecipazione all’evento è gratuita.