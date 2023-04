Cuore del made in Italy "Una grande missione: trattenere sul territorio le giovani generazioni"

"Per noi l’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, garante della Costituzione e dunque della tutela dell’artigianato, è un momento fondamentale e che ci vede convintamente partecipi. In più questo momento si terrà in un luogo di formazione, l’università di Ferrara, con la quale vantiamo un ottimo rapporto pluridecennale". Così il segretario provinciale di Confartigianato Paolo Cirelli ‘benedice’ l’arrivo del Capo dello Stato che sarà oggi all’inaugurazione dell’anno accademico all’università di Ferrara.

Cirelli, partiamo dall’università. Ha detto che vi lega un rapporto che dura da decenni. In che cosa si sostanzia?

"Si tratta di una collaborazione che si articola su più livelli. Proprio con l’ateneo abbiamo recentemente sottoscritto una convenzione per intrecciare la domanda di posti di lavoro di cui il nostro territorio, le nostre imprese, necessitano con l’offerta formativa dell’ateneo. Per noi la formazione è un punto cruciale e che peraltro caratterizza non solo il mio mandato a livello provinciale ma rappresenta uno dei cardini dell’azione portata avanti dal presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli".

Quali sono, in sintesi, gli obiettivi della collaborazione tra ateneo e Confartigianato?

"Ce ne sono sostanzialmente due. Il primo, come ribadisco, è quello di far dialogare il più possibile il mondo della formazione universitaria con il mondo del lavoro e delle imprese artigiane in particolare. In questo senso riteniamo anche di intercettare uno degli scopi che la rettrice Laura Ramaciotti si è posta all’indomani della sua elezione: trattenere sul territorio gli studenti e garantire loro una prospettiva di permanenza sul territorio al di là del percorso universitario. Il secondo aspetto a cui noi siamo particolarmente legati riguarda la diffusione della cultura imprenditoriale espressa da artigiani e pmi tra gli universitari. E, in questo senso, abbiamo trovato una piena sintonia con l’attuale governance universitaria"

La rettrice Ramaciotti ha più volte parlato di questo aspetto e ha introdotto, in alcuni corsi di laurea, approfondimenti tematici orientati proprio alla cultura imprenditoriale

"Nel corso dell’evento Talent’s Lab – un concorso per giovani imprese artigiane che ha assegnato premi in denaro e servizi a progetti particolarmente innovativi – Ramaciotti ha parlato anche di questo progetto che noi abbiamo profondamente apprezzato. Per diffondere la cultura imprenditoriale espressa dalla piccola impresa, che comporta anche dei rischi ma al contempo tante soddisfazioni, occorre lavorare il più possibile sui ragazzi. Sulle giovani generazioni. Questo slancio verso il futuro per noi è essenziale. Arriverei a dire che è una missione"

Come rendere attrattivo l’artigianato agli occhi dei giovani?

"L’artigianato è difficilmente inquadrabile come ‘mestiere’. Artigianato significa tante cose. Gli artigiani rappresetano, la spina dorsale del Paese. Le nostre imprese rappresentano il cuore del made in Italy: 4,4 milioni di artigiani e di piccole imprese, con 10,9 milioni di addetti, senza i quali l’Italia non sarebbe il secondo maggior Paese manifatturiero in Europa e leader globale nei settori di eccellenza"

Lei fa riferimento al ‘valore artigiano’. Ma, come misurarlo?

"Le rispondo con le parole che il direttore generale del Censis, Massimiliano Valerii ha inserito nel suo ‘radar artigiano’. ’Le imprese artigiane creano valore economico e sociale, poiché praticano nel concreto sostenibilità e innovazione tecnologica, operano come attori vitali delle comunità, creano occupazione di qualità, promuovono coesione e inclusione sociale, contribuendo così al benessere collettivo. Già oggi le imprese artigiane sperimentano una concezione della crescita economica marcata da elevata socialità. Lo sviluppo segnato dalle piccole imprese artigiane è altro rispetto all’industrialismo che rischia di inquinare e marginalizzare le persone come dal primato della finanza i cui effetti si abbattono sulle comunità desertificandole, come già accaduto’. Siamo, insomma, un presidio fondamentale, che va preservato.