Dare supporto e competitività

Cso Italy, fondato nel 1998, è una realtà unica in Italia che associa molte delle aziende italiane leader nella produzione e nella commercializzazione dell’ortofrutta nazionale. Completano la gamma degli associati importanti aziende specializzate in diversi ambiti della filiera ortofrutticola, dal packaging, alla logistica, alla lavorazione, ai macchinari, alla distribuzione. La mission di Cso Italy è fornire servizi utili agli associati per migliorare e rendere sempre più efficiente e competitiva l’ortofrutta italiana. Un tavolo tecnico al servizio dell’intera filiera ortofrutticola italiana per aumentarne la competitività attraverso la sinergia tra operatori. Questi i servizi forniti: 1) statistiche di produzione e mercato, Cso fornisce tutte le informazioni utili per conoscere le produzioni e i mercati al fine di ottimizzare il lavoro degli operatori della filiera ortofrutticola; 2) marketing e progetti di promozione, Cso realizza attività di comunicazione e promozione per favorire la conoscenza e il consumo delle produzioni ortofrutticole in Italia e all’estero; 3) Fornisce e gestisce tutte le procedure che portano all’internazionalizzazione; 4) Cso è parte attiva nel monitoraggio dei prodotti fitosanitari e delle tematiche inerenti; 5) insieme ai soci identifica le fiere e gli appuntamenti di settore più strategici in Italia, in Europa e nel mondo.