"Agli scopi di un’azienda corrispondano le azioni"

"I purpose di un’azienda devono portare dietro di sé un asset di comunicazione, ma anche dei comportamenti e delle azioni concrete. Si deve essere coerenti con una visione anche se devono comprendere cambi di procedura che alle volte dentro un azienda non sono semplici". Così Alessandra Bianco, direttrice corporate communication del gruppo Lavazza, intervendo all’evento ‘Corporate communication e digital: la comunicazione quale strumento al servizio del purpose aziendale’ al palazzo dell’Informazione di Roma, sede di Adnkronos.

"Lavazza ha 130 anni di storia, ma diventa gruppo 30 anni fa. C’è stato un lavoro di ascolto per ricondividere la visione di Lavazza e chiedere alle consociate quali fossero i valori che condividevano. Avere una visione business attenta al sociale all’ambiente e alla governance", ha aggiunto Bianco. La direttrice corporate communication, inoltre, ha parlato dell’iniziativa che ha visto come protagonista Samantha Cristoforetti che ha bevuto il caffe nello spazio: "Qualità, innovazione, autenticità e creatività. Andare nello spazio ha significato, oltre al piacere di Samantha di gustarsi il caffe, anche l’opportunità di fare esperimenti. Uno studio che è diventato valore. Dal punto di vista delle comunicazione, in solo 24 ore ha fatto il giro del mondo".