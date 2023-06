Agricoltura e ricerca "Dai laboratori ai campi Così si garantisce l’innovazione"

di Claudio Ferri

Il clima è stato il peggior nemico dell’agricoltura, a partire dall’inverno scorso fino ai giorni nostri, intrisi di acqua, piogge e alluvioni che hanno portato devastazione a un’agricoltura già provata da gelate primaverili che hanno compromesso molte colture.

Presidente Stefano Francia, la recente alluvione è come il sisma del 2012?

"Purtroppo è una tragica competizione dove non vince nessuno. Questa volta è l’acqua che ha sommerso case e campi, provocato frane e isolato intere popolazioni, nonché aziende in montagna e con esse bestiame da governare in situazioni precarie. Vite umane stroncate, danni ingenti – si parla di svariati miliardi – dati che sono provvisori e in crescita ogni giorno. Un dramma per gli abitanti delle aree sommerse, un disagio che si somma alla perdita di lavoro, di attività economiche e soprattutto di certezze per il futuro", risponde il numero uno di Cia-Agricoltori italiani dell’Emilia-Romagna.

Com’è stata la risposta delle istituzioni e delle popolazioni colpite?

"In questo disastro va dato merito a forze dell’ordine, Consorzi di Bonifica e generosità profusa da gente comune e dagli stessi agricoltori. Rischiamo di perdere un comparto ortofrutticolo vitale per l’Emilia-Romagna, oltre a un indotto importante".

Cosa chiede il mondo agricolo?

"Un provvedimento urgente per ricostruire, con una burocrazia leggera e risorse per rimettere in moto la produzione e l’industria di trasformazione. Poi le abitazioni e i siti produttivi che vanno risistemati al più presto, come anche la viabilità in montagna, martoriata da frane e smottamenti".

Risorse ce ne sono?

"Il Consiglio dei ministri ha stanziato oltre 100 milioni di euro per le imprese agricole danneggiate dal maltempo che ha travolto la nostra Regione e 75 milioni del Fondo per l’innovazione in agricoltura destinati alle aziende di questi territori. Le aziende che hanno riportato danni alle strutture e alle produzioni agricole potranno ottenere un ristoro, anche se non assicurate, con un fondo chiamato Agricat, attraverso il quale potranno beneficiare di contributi in conto capitale fino all’80%, di prestiti con ammortamento quinquennale, della proroga delle operazioni di credito agrario e di agevolazioni previdenziali".

La scarsa pulizia dei fiumi viene considerata una delle cause delle esondazioni, si muove qualcosa in questo senso?

"È stata introdotta la possibilità di raccolta di legname depositato naturalmente nell’alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e sulla battigia del mare,

non più soltanto a seguito del verificarsi di determinati eventi atmosferici, ampliando una specifica fattispecie già prevista dalla Legge di Bilancio. È un primo passo, importante, ma ancora insufficiente".

La vostra organizzazione porta avanti una campagna per tutelare il frumento italiano.

"Sì, abbiamo lanciato e già raccolto 50mila firme per la petizione nazionale ’salva grano Made in Italy’ su change.org, che ha raccolto l’adesione di cittadini, produttori ed enti pubblici. Una battaglia coesa e determinata a difendere il settore dalla crisi inaccettabile dei prezzi e dai ripetuti attacchi speculativi, oggi pronta ad arrivare sul tavolo delle istituzioni per chiedere interventi a tutela del grano e della pasta tricolore".

Come va questo comparto?

"La situazione non migliora: il prezzo del grano è sceso del 40% nelle ultime settimane, mentre quello della pasta sullo scaffale è aumentato in media del 30%. Per coltivare il grano duro ci vogliono circa 1.400 euro per ettaro. Con le quotazioni attuali, i produttori non riescono nemmeno a coprire le spese

perché sono costretti a vendere a 1.100 euro per ettaro (-300 euro)".

Chi determina il prezzo del grano?

"Il prezzo del cereale simbolo del made in Italy lo determinano i grani esteri prodotti con standard qualitativi, di salubrità e costi di produzione molto più bassi. Serve monitoraggio, trasparenza e tutela della qualità e delle quantità nazionali utilizzate per la pasta e il pane consumati dagli italiani".

L’approvazione alla Camera del Decreto legge Siccità consente la sperimentazione in campo delle Tea (Tecnologie di evoluzione assistita), cosa ne pensa?

"Bene la ripresa dell’attività di ricerca. I progetti portati avanti dai ricercatori pubblici e privati su colture strategiche come mais, riso e vite devono uscire al più presto dai laboratori e trasferirsi in campo, per garantire agli agricoltori italiani il supporto dell’innovazione. L’emendamento De Carlo rappresenta un primo passo importante e pone l’Italia all’avanguardia in Europa sul tema della ricerca. Ora il dibattito si sposta a Bruxelles e l’auspicio è che il nostro Paese possa fare la sua parte per favorire una normativa chiara e lineare, in grado di garantire l’accesso alle Tea agli agricoltori e a tutta la filiera agroalimentare. L’innovazione è la soluzione indispensabile per assicurare la completa sostenibilità del nostro settore e va adottata senza

scendere a compromessi".

E invece sul cibo sintetico?

"Apprezziamo l’iniziativa parlamentare che con il disegno di legge sul cibo sintetico dà priorità e legittimità al principio di precauzione, fino a quando l’Efsa non si esprimerà in merito con valutazione scientifiche ed

esaurienti sull’eventuale rischio per la salute umana. Del resto, la partita futura e concreta si gioca tutta a Bruxelles".