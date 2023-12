Al largo di Ravenna nel 2025 inizierà a operare il rigassificatore

Snam ha perfezionato l’acquisto del rigassificatore galleggiante da 5 miliardi di metri cubi destinato a Ravenna ‘Bw Singapore’ da Bw Lng per 400 milioni di dollari (367 milioni di euro circa). L’operazione consentirà a Snam di poter contare su una nave metaniera in grado di operare sia per il trasporto del gas naturale liquefatto (Gnl), sia come rigassificatore galleggiante (Fsru). La Bw Singapore è stata costruita nel 2015, ha una capacità di stoccaggio di circa 170mila metri cubi di gas naturale liquefatto e ha una capacità di rigassificazione di circa 5 miliardi di metri cubi l’anno. Sarà ubicata al largo delle coste di Ravenna, a circa 8 chilometri di distanza da Punta Marina e si prevede che inizierà a operare nel 2025, dopo la conclusione dell’iter autorizzativo e regolatorio e le opere necessarie per l’ormeggio e il collegamento alla rete di Snam. "Con la finalizzazione dell’acquisto della BW Singapore – spiega l’amministratore delegato Stefano Venier – Snam compie un altro passo importante per garantire una maggiore sicurezza e diversificazione degli approvvigionamenti energetici dell’Italia, in un contesto globale sfidante e in continua evoluzione".

Nei prossimi mesi Snam avvierà le attività per la contrattualizzazione della capacità di rigassificazione del Gnl che si renderà progressivamente disponibile con l’avvio dell’operatività della Bw Singapore.