Alimentari e bevande, l’inflazione frena la ripresa

L‘inflazione ferma il trend di ripresa post-Covid della distribuzione alimentare e bevande, stimando una chiusura d’anno a parità con il 2022. E le prospettive per l’anno a venire per i consumi fuori casa rimangono poco ottimistiche. È quanto emerge da uno studio realizzato dalla società di ricerche Circana, presentato negli Stati Generali organizzati di Italgrob, la Federazione Italiana dei distributori Horeca associata a Confindustria. Una fotografia scattata a un mercato del Food&Beverage che complessivamente vale 200 miliardi di euro e occupa 2 milioni di persone. Dopo aver recuperato le gravi perdite accusate nel periodo pandemico, il comparto ha recuperato i livelli di volume del 2019; tuttavia sotto la pressione delle dinamiche inflattive degli ultimi dodici mesi, che hanno generato un aumento dei prezzi di oltre il 7%, la tendenza positiva che ancora si leggeva ad inizio anno si sta progressivamente esaurendo. In misura più rilevante, la distribuzione moderna, toccata da una crescita dei prezzi media del 11,2% nell’anno, ha subito una riduzione degli acquisti di oltre il 2%. La distribuzione bevande all’ingrosso ha visto nei primi 9 mesi un effetto inflazione pari al 6,9% e vendite verso i canali di sbocco ancora poco sopra la parità in confronto ad incrementi prezzo del 10,5% nella grande distribuzione. "In questo fase – sottolinea il presidente di Italgrob, Antonio Portaccio – è fondamentale fare sistema".