Alimenti sani e sostenibili. Il Bio è sempre più il fulcro della transizione ecologica

Il quadro normativo e programmatico per il biologico a livello nazionale sta procedendo positivamente grazie al dialogo costruttivo con il governo, in particolare con il sottosegretario all’Agricoltura Luigi D’Eramo, che ha portato alla redazione del Piano d’azione sul biologico, del decreto sui controlli e all’avvio della campagna di comunicazione Ismea-ministero, "importante per sensibilizzare i cittadini ad adottare stili alimentari sani e sostenibili". È quanto emerso dai lavori dell’Assemblea dei soci FederBio, tenutasi recentemente a Bologna, che ha rafforzato il vertice della Federazione integrando figure di esperienza, giovani e donne.

Per valorizzare ulteriormente il biologico come perno della transizione ecologica dell’agricoltura italiana, FederBio punta a rafforzare il proprio ruolo di rappresentanza ampliando il dialogo e il confronto con le istituzioni e le organizzazioni dell’agroalimentare. Per quanto riguarda l’organizzazione interprofessionale, con i soci di dimensione nazionale della Federazione - AnaBio-Cia e Coldiretti Bio per la produzione, AssoBio per trasformazione e distribuzione, che complessivamente rappresentano circa il 70% del settore – si sta lavorando, annuncia la federazione, su una prima bozza di statuto, sul quale si aprirà poi un confronto anche con soggetti non associati a FederBio.

L’assemblea ha affrontato anche il tema del rilancio della sezione Soci produttori e ha visto l’elezione all’unanimità di Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Bio, come coordinatrice della sezione. Giuseppe De Noia, presidente di AnaBio-Cia, e Paolo Di Francesco, presidente dell’associazione dei produttori bio della Lombardia ‘La Buona Terra’, sono stati nominati vicecoordinatori.

L’assemblea, infine, ha proceduto al riassetto degli organi con l’elezione a vicepresidenti di Maria Letizia Gardoni, Roberto Zanoni, coordinatore della sezione Soci trasformatori e distributori, e Marco Paravicini Crespi, in rappresentanza della biodinamica. I vertici della Federazione sono stati, inoltre, completati con l’ingresso di Giuseppe De Noia nell’Ufficio di presidenza e con l’arrivo di Nicoletta Maffini, presidente di AssoBio, Paolo Di Francesco e di Chiara Rebonato, rappresentante dell’Associazione Veneta del bio AVe. Pro. Bi., nel Consiglio direttivo della Federazione.