Alluvione, contributi per le imprese danneggiate

Ammontano a oltre 1,2 milioni di euro i fondi erogati alle imprese delle province di Forli’-Cesena e Rimini colpite dall’alluvione di maggio. Si è infatti chiuso lo scorso 20 ottobre il bando della Camera di Commercio della Romagna che ha permesso a 488 realtà imprenditoriali di ricevere 2.500 euro ciascuna. Si tratta di 407 microimprese, 66 piccole e 15 di medie dimensioni, mentre 211 sono individuali, 125 società di persone e 152 società di capitali. "Ringrazio ancora una volta la giunta che ha condiviso e approvato queste misure di sostegno e anche gli uffici camerali che hanno lavorato alacremente per erogare nel più breve tempo possibile i contributi alle imprese danneggiate dalle alluvioni di maggio – commenta Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna –. Siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare per aiutare i territori nella ripartenza e in generale nello sviluppo dei territori, per questo valuteremo nuovi interventi". E’ ancora attivo l’intervento straordinario per le imprese che operano nel settore agricoltura, con sede legale eo operativa nei territori colpiti dalle alluvioni di maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 800.000 euro. L’intervento consiste in un contributo a fondo perduto, destinato a quelle imprese che hanno stipulato un contratto di finanziamento garantito da Agrifidi Uno Emilia Romagna.