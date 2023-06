Alluvione, la ripartenza "Legge straordinaria e ristori immediati" La lotta ai cibi sintetici

di Luca Orsi

L’alluvione di maggio ha mandato sott’acqua, in Emilia-Romagna, "100mila ettari di terreno, di cui 25mila a frutteti". E ha coinvolto "12mila aziende agricole, di cui oltre 7mila nostre associate". A fare i conti è Nicola Bertinelli, presidente di Coldiretti Emilia-Romagna, che avverte: "È stato colpito un territorio che va dai confini di Reggio e Modena fino a Rimini. Quasi un’intera regione. Non si può certo pensare che strumenti ordinari siano in grado di gestire questa situazione".

Si calcolano danni enormi.

"C’è un danno emergente legato alla mancata produzione. È stimato in 500milioni, riferito solo alla parte vegetale".

Sono stati colpiti anche gli animali.

"Mancano all’appello 265mila bovini, suini ed equini. E oltre un milione di avicoli. Ma non è tutto".

Può spiegare?

"Per ripristinare le nostre aziende non basta rifare un muro e ricomprare un macchinario".

Cos’altro occorre?

"Bisogna ricostruire i terreni. In alcune zone ci sono fino a 40 centimetri di limo. Quando non piove è cemento, e causa l’asfissia radicale".

E se invece piove?

"Torna fango. E non ha la portata per sostenere le lavorazioni".

Come si risolve il problema?

"Rimuovendo lo strato di limo o rimescolandolo con il terreno in profondità. In ogni caso, per vedere le nuove produzioni serviranno 4 o 5 anni".

Tempi biblici.

"E costi biblici".

Che cosa vi aspettate dal Governo?

"La cosa più importante che può fare è mandare un messaggio di fiducia, attraverso atti concreti".

Tradotto?

"Ristori immediati. Anche per le imprese, che sono le stesse, danneggiate dalle gelate di aprile. E poi, fare capire chiaramente in che direzione si va. Dobbiamo evitare che gli imprenditori, scoraggiati, abbandonino l’attività produttiva".

Gli strumenti ordinari, lei dice, non bastano.

"Serve una legge straordinaria, in deroga ai sistemi amministrativi tradizionali, per fermare l’uscita di liquidità delle imprese".

A cosa pensa?

"Non basta la moratoria sui mutui. Bisogna fermare imposte, tasse, contributi, bollette. Poi servono fondi per le imprese".

Da reperire dove?

"Una strada è l’attivazione dei fondi di solidarietà. Ma non basta. Abbiamo proposto che le regioni italiane destinino una piccola percentuale del loro Psr, il Programma di sviluppo rurale, a un fondo di solidarietà per il mondo dell’agricoltura dell’Emilia-Romagna".

Il settore privato può contribuire?

"Si potrebbe prevedere che le donazioni di privati e imprese, se destinate a sostenere l’Emilia-Romagna, possano essere totalmente detraibili o deducibili fiscalmente".

Veniamo alla vostra attività. Avete promosso una mobilitazione nazionale contro i cibi sintetici. Che cosa temete?

"Oggi esistono tecnologie per produrre proteine animali con colture cellulari".

È il progresso.

"Ma è in atto un attacco subdolo e pericoloso, basato su false notizie e bugie, volto a demonizzare il nostro sistema produttivo tradizionale".

Da chi viene questo attacco?

"C’è una precisa strategia delle multinazionali, che con abili operazioni di marketing puntano a modificare stili alimentari naturali fondati sulla qualità e la tradizione. E vogliono spingere i consumatori a scegliere un’alternativa sintetica".

Dal punto di vista ambientale?

"Produrre cibo sintetico consuma più energia e inquina di più".

Che cosa chiedete?

"Che sia applicato il principio di precauzione. Perché non esistono studi su larga scala sugli effetti per la salute di un consumo prolungato di cibi prodotti con colture cellulari".

Un’altra battaglia di Coldiretti è quella contro il Nutriscore. Di cosa si tratta?

"È un sistema di etichettatura a semaforo. Basato su un algoritmo arbitrario, è fuorviante e discriminatorio".

In che senso?

"Esclude dalla dieta alimenti sani e naturali, che da secoli sono presenti sulle nostre tavole, per favorire prodotti artificiali di cui in alcuni casi non è nota neanche la ricetta".

Per esempio?

"Esclude, con semaforo arancione o rosso, l’olio extravergine d’oliva, il Parmigiano Reggiano e tutti i prodotti della dieta mediterranea. Ma dà luce verde, per esempio, a patatine fritte e Coca cola. Ecco perché denunciamo il tentativo di condizionare il consumatore in modo fuorviante".

Ma su che criteri si basa il Nutriscore?

"Si concentrano su un numero molto limitato di sostanze nutritive (come zucchero, grassi e sale) e sull’assunzione di energia. Senza tenere conto delle porzioni. In questo modo esclude dalla dieta l’85% in valore del Made in Italy a denominazione di origine".

Che alternativa proponete?

"Per esempio il Nutrinform Battery, un sistema di etichettatura nutrizionale. Va detto chiaramente che non è il prodotto, ma l’abuso che deve essere condannato. Come qualsiasi tipo di abuso".