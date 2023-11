Andrea Antonini: "Bando per i giovani, la nostra scommessa sull’agricoltura"

Numerosi interventi messi in campo dall’assessore regionale all’agricoltura, Andrea Maria Antonini, per supportare gli operatori in questa delicata fase congiunturale. "Nei prossimi mesi – spiega – saranno operativi gli interventi del Complemento per lo sviluppo rurale, a disposizione per il periodo 2023-2027 390 milioni di euro". Di quali interventi si tratta?

"La Regione ha attivato 38 interventi, destinando oltre il 35% delle risorse agli interventi agroambientali, come sostegno al biologico e agricoltura integrata, che hanno una dotazione rilevante, rispettivamente di oltre 74 milioni e quasi 30 milioni. A questi si aggiungono le risorse per le indennità alle aziende delle aree montane (circa 44 milioni) e quelle per le foreste (circa il 4%). Sono già partiti alcuni bandi, tra cui quelli per il sostegno all’agricoltura integrata e per le tecniche di minima lavorazione del suolo. Il sostegno a metodi di produzione a basso impatto ambientale consente di perseguire più obiettivi: contribuire a mitigare il cambiamento climatico, gestire in modo più efficiente e sostenibile le risorse naturali, ridurre l’uso e la dipendenza da sostanze chimiche, tutelare habitat e paesaggi. Il sostegno alle aziende operanti nelle zone montane contribuisce a contrastare l’abbandono di queste aree e al contempo a garantire il presidio anche ambientale del territorio, analogamente alle misure per la tutela e valorizzazione delle foreste". E per la competitività?

"Alla competitività è indirizzato quasi il 36% di risorse, che comprendono il sostegno agli investimenti delle aziende agricole per migliorarne la performance economica in modo sostenibile e facilitarne i processi di innovazione, al ricambio generazionale in agricoltura e alle filiere. In particolare, agli investimenti delle aziende, compresa la diversificazione verso attività non agricole come l’agriturismo, sono destinati oltre 86 milioni, in parte rivolti anche ai giovani attraverso lo strumento dedicato del ‘pacchetto giovani’".

Che cosa prevede il ‘pacchetto giovani’?

"Prevede per chi si insedia come titolare di azienda agricola un premio a fondo perduto compreso tra 35mila e 50mila euro. Il primo bando del ‘pacchetto giovani’ è già stato avviato con una dotazione di 22 milioni: 6 milioni per i premi a fondo perduto, 14 milioni per il sostegno agli investimenti produttivi per la competitività delle aziende, due milioni per il supporto alla diversificazione dell’attività nelle imprese agricole come l’agriturismo, agricoltura sociale, trasformazione di prodotti agricoli. Elemento chiave dell’insediamento è la realizzazione di un piano che garantisca innovazione aziendale orientata alla competitività, alla tutela dell’ambiente, alla prevenzione o mitigazione dei cambiamenti climatici. Per partecipare bisogna avere tra 18 e 40 anni. La scadenza per presentare le domande è il 30 gennaio del 2024".

C’è poi il fronte delle infrastrutture.

"Al sostegno allo sviluppo locale si contribuisce anche attraverso l’approccio Leader, al quale è stato assegnato il 6,2% del budget, con interventi nei campi dello sviluppo turistico o dei servizi per la popolazione. Il bando è stato pubblicato. Un intervento significativo attiene alle infrastrutture a servizio del settore agricolo e zootecnico. In questo trimestre sono scaduti i bandi per la trasformazione degli impianti obsoleti di irrigazione collettiva con fondi per 20 milioni. Due milioni sono destinati agli interventi di miglioramento dell’efficienza delle infrastrutture viarie a uso degli agricoltori, un milione al miglioramento o a realizzazioni di strutture di approvvigionamento idrico per abbeveraggio".

In che cosa consiste il progetto "Marche: terra di benessere e regione anti-stress"?

"La proposta di legge presentata su iniziativa della giunta si basa sulla strategia europea ‘From farm to fork’ e sul piano d’azione europeo ‘One health’, che incoraggiano uno sviluppo armonico e sostenibile dell’essere umano, della natura e dell’ambiente, promuovendo stili di vita sani e consapevoli. Puntiamo ad affermare l’immagine delle Marche come regione anti-stress, dove si vive bene e a lungo, favorendo l’adozione di stili di vita sani. La legge vuole essere anche un passo in avanti importante sul piano turistico". Quali sono le azioni per la promozione dei prodotti enogastronomici marchigiani?

"La promozione delle nostre eccellenze agroalimentari regionali corre su più binari: la realizzazione di b2b in presenza e di incoming di operatori e buyer provenienti dai principali Paesi target; il supporto alle pmi con servizi di consulenza per rafforzare la gestione delle international sales, ovvero delle attività commerciali collegate ai processi di internazionalizzazione; la messa a disposizione di strumenti di supporto per investimenti in digital marketing e incentivi per servizi di influencer su mercati esteri; il supporto alle pmi per il riorientamento e la diversificazione di clienti e fornitori, per l’individuazione di nuove opportunità di business. Fondamentale è l’esplorazione di nuovi Paesi con potenzialità interessanti per le produzioni marchigiane". L’oleoturismo può rappresentare un’opportunità di diversificazione per le aziende agricole marchigiane?

"Con la legge regionale 10 del 5 luglio, ‘Esercizio dell’attività oleoturistica nelle Marche’, si offre agli operatori del settore olivicolo, produttori e trasformatori, uno strumento legislativo che consente di sviluppare un’importante attività di valorizzazione di territori, produzioni e sistema di accoglienza. L’oleoturismo è l’occasione per ribadire l’importanza del settore olivicolo nell’economia regionale". Qual è la situazione del settore?

"Le Marche hanno un settore produttivo olivicolo fortemente rappresentativo del territorio di produzione. Il settore olivicolo marchigiano infatti, oltre a vantare ben tre certificazioni, l’Igp Marche Extravergine, la Dop Cartoceto e la Dop oliva ascolana del Piceno, vanta ben ventitré oli monovarietali, ottenuti da altrettante varietà autoctone iscritte al repertorio regionale della biodiversità, che meritano di essere conosciute e apprezzate anche fuori dai confini regionali. La nuova legge ha l’obiettivo di rendere il settore olivicolo sempre più protagonista nello sviluppo socio-economico regionale, muovendosi nel solco della programmazione integrata tra agricoltura, turismo e commercio. L’oleoturismo offre inoltre all’impresa agricola un’ulteriore possibilità di diversificazione e sviluppo rurale, potendo attingere al sostegno previsto dall’intervento del Csr Marche 20232027, investimenti nelle aziende per la diversificazione in attività non agricole, turistico-ricreative, legate a tradizioni rurali e valorizzazione delle risorse naturali e poi paesaggistiche".