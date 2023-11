Asiago, missione speciale in Corea del Sud

A inizio mese il Consorzio Tutela Formaggio Asiago ha esplorato nuovi mercati volando in Corea del Sud per incontrare stampa, opinion leader e mondo della ristorazione insieme al partner Gambero Rosso. La Corea del Sud è la tappa iniziale di un percorso che nei prossimi anni porterà azioni promozionali in vari Paesi del Sud Est asiatico. Nella nazione che, dal 2011, con l’accordo di libero scambio (FTA) siglato con l’Unione Europea, riconosce e tutela il formaggio Asiago, il Consorzioha colto le opportunità di una rinnovata attenzione alla cucina italiana incontrando stampa, opinion leader e buyer lo scorso 30 ottobre al ‘Top wine road show’. Il formaggio Asiago è stato Official Cheese dell’evento di presentazione dell’eccellenza gastronomica e di una selezione dei migliori vini d’Italia del Made in Italy, realizzato in collaborazione col partner Gambero Rosso e protagonista dell’esclusiva masterclass di abbinamento con una selezione di vini premium guidata dal giornalista Marco Sabellico. Economia emergente, la Corea del Sud è diventata il terzo paese di sbocco dell’export italiano in Asia, cresciuto, nel 2022, del +17,3% in volume rispetto all’anno precedente. Alla ristorazione italiana, ambasciatrice del prodotto d’origine certa, il Consorzio Tutela Formaggio Asiago ha dedicato, in questa occasione, il premio speciale per il ristorante con la migliore selezione di formaggi italiani Dop.