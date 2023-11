Aspettando il Sigep. Ieg guarda al mondo: "Il foodservice come core business"

"Il foodservice è da sempre uno dei principali core business delle manifestazioni di Italian Exhibition Group". Le parole di Maurizio Renzo Ermeti, presidente di Ieg – il primo player fieristico in Italia per manifestazioni organizzate direttamente con i quartieri fieristici di Rimini e Vicenza – anticipano due manifestazioni che all’inizio del 2024 occuperanno i padiglioni della fiera riminese. La prima in calendario – dal 20 al 24 gennaio – sarà la 45esima edizione di Sigep-The World Dolce Expo, la vetrina internazionale per le eccellenze delle filiere artigianali di gelato, pasticceria, panificazione, caffè e cioccolato. "Da oltre quarant’anni – continua Ermeti –, Sigep è il punto di riferimento per le innovazioni dell’intero settore del foodservice dolce e fornisce una panoramica completa di tutte le novità del mercato, dalle materie prime ai servizi". Il lungo retaggio della fiera è arricchito da una crescita costante, come dimostrano i numeri di Sigep 2024: 28 padiglioni con un layout rinnovato e funzionale alla visita di buyer e operatori, e oltre 1.200 brand espositori già confermati, che occuperanno i 129mila metri quadrati in cui si svolgerà la rassegna che, come di consueto, coinvolgerà le associazioni artigiane e industriali di settore, oltre a quelle nazionali e globali dei maestri gelatieri e pasticceri, dei panificatori, dei baristi e degli specialisti del caffè. La crescita di Sigep si riscontra anche nella geografia. "L’edizione 2024 promette nuove opportunità di business e networking, fornendo approfondimenti anche sui mercati stranieri – anticipa Corrado Peraboni, ad di Italian Exhibition Group –. Un percorso inevitabile, considerando la proiezione internazionale di Sigep, confermata dalla recente espansione nei mercati asiatici: quest’anno la grande novità è stata l’apertura al mercato cinese con Sigep China, nella città di Shenzhen (al confine con Hong Kong), oltre al lancio di Sigep Asia a Singapore". Non mancheranno le novità sulle tecnologie legate al packaging e ampio spazio alla sostenibilità, all’innovazione digitale e ai temi relativi alla gestione dell’impresa e del personale. In programma anche sei ‘Arene’ dedicate a workshop, demo e ai più importanti concorsi internazionali del settore, dalla Gelato World Cup (la più importante al mondo, che annovera prove di gelateria, pasticceria, cioccolateria, ristorazione e scultura di ghiaccio) al Sigep Gelato d’Oro, che premierà i migliori professionisti italiani del gelato e della pasticceria che competeranno nella Gelato Europe Cup, in programma a Sigep 2025. Nella Pastry Arena spazio al campionato mondiale di pasticceria juniores under 23 e ai campionati italiani di pasticceria seniores e juniores. Infine, il concorso Young Ideas, alla "Bakery Arena", si rivolgerà ai talenti dell’arte bianca delle scuole alberghiere e degli enti di formazione professionale italiani. Dopo neanche un mese, dal 18 al 20 febbraio 2024, gli spazi della fiera di Rimini si riempiranno nuovamente con la nona edizione di Beer&Food Attraction, l’appuntamento b2b di Ieg, che riunisce gli operatori Horeca con la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze per la ristorazione fuori casa. In particolare, Beer&Food Attraction si concentra sui trend e sulle proposte di tutto il variegato mondo beverage – dalle birre artigianali agli spirits – abbinato con il food, con focus specifici sui canali del fast casual dining e del quick service restaurant. "Si tratta di un’altra faccia del foodservice presidiata ormai da quasi dieci anni – spiega Flavia Morelli, group exhibition manager food & beverage di Italian Exhibition Group –, che si conferma un unicum nella filiera dell’Out of Home. Questo dimostra che le fiere alimentari, e non solo, per essere competitive, devono essere capaci di anticipare i trend di settore, ponendosi sempre un passo avanti rispetto al mercato". Un’ampia area espositiva accoglierà le aziende d’eccellenza dell’universo birrario, dai micro-birrifici ai brand globali, e l’intero mondo beverage, dalle acque agli spirits fino ai soft e energy drink e al ritorno di Mixology Circus, spazio con i cocktail bar italiani e internazionali di tendenza. All’interno della fiera avrà poi luogo come consuetudine l’International Horeca Meeting di Italgrob e, in contemporanea sui due giorni, si terrà BBTech Expo, la fiera professionale delle tecnologie e delle materie prime per birre e bevande, che offrirà agli operatori dell’eating out occasioni di networking, formazione e aggiornamento sui consumi e sui trend del settore.