Barbabietola, prezzo record Ecco gli aspetti negativi: siccità, guerra in Ucraina e alluvioni

Fatturato consolidato del 2022 a 269 milioni di euro e utile di 4,1 milioni per Coprob-Italia Zuccheri. Quello del 2022 è un bilancio positivo per la cooperativa, unico produttore di zucchero 100% italiano, nonostante diversi aspetti negativi che hanno caratterizzato lo scorso anno, segnato dalla coda lunga della pandemia e dallo scoppio della guerra in Ucraina, che ha innescato una crisi energetica con relativo aumento dei costi. Una siccità record, la più grave nella storia di Coprob (Cooperativa Produttori Bieticoli) – unico produttore nazionale di zucchero 100% italiano presente sul mercato con il marchio Italia Zuccheri –, ha poi causato la riduzione della produzione di zucchero del 35%, compensata dal costante aumento del prezzo medio dello zucchero che ha consentito alla cooperativa di ottenere un fatturato di 187,4 milioni di euro e un utile di 2,45 milioni.

"Questo dà un nuovo impulso alla bietola che nel 2023, grazie all’attuale prezzo dello zucchero, ha anche il più alto prezzo di sempre: 63 euro a tonnellata per bietola convenzionale e 93 euro a tonnellata per la bietola bio – spiega il presidente Claudio Gallerani –. Siamo passati da 30 mesi di grande siccità alle alluvioni devastanti di questi giorni che hanno causato morti e danni incalcolabili a case, aziende e all’agricoltura – prosegue Gallerani –. Il dolore, le sofferenze e la devastazione causati dall’alluvione che ha colpito la nostra Regione hanno indotto Coprob-Italia Zuccheri ad annullare l’evento annuale con i soci che si sarebbe dovuto svolgere il 9 giugno perché adesso è il momento di aiutare soci e collaboratori che hanno subito danni", conclude il numero uno della cooperativa. Il bilancio, approvato dai soci al termine di quattro assemblee separate, è completato da un consolidato del Gruppo Coprob, che include Italia Zuccheri Commerciale.

Interessante l’analisi periodica di Altroconsumo sui prezzi degli alimenti, effettuata analizzando dieci tipologie di prodotti in ipermercati, supermercati e discount italiani, realizzata grazie ai dati Iri, aggiornati ad aprile 2023. Sotto la lente dell’Organizzazione rientra anche il prezzo dello zucchero. Per l’acquisto di questo prodotto si spende il 9% in più rispetto a un anno fa e il 30% in più rispetto a due anni fa.

Martino Pancari