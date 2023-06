Bernardi, nutrizionista e biologa "Carne, eccezionale fonte proteica"

di Martino Pancari

"Sin dai tempi più antichi, la carne è stata un caposaldo della dieta umana, e lo è tuttora in molte popolazioni", afferma Elisabetta Bernardi, nutrizionista, biologa e specialista in Scienze dell’alimentazione. "La carne contiene diverse vitamine e minerali, oltre a tutti gli aminoacidi essenziali, che la rendono un’eccezionale fonte proteica".

Va bene per gli anziani?

"La carne costituisce una parte importante della dieta per gli anziani, per prevenire il calo correlato all’età della forza muscolare e l’aumento della fragilità".

E i giovani?

"Nei più giovani e fisicamente attivi è stato documentato che l’assunzione di proteine della carne ha effetti benefici diretti sulla composizione corporea e sulla forza muscolare".

Oltre alle proteine?

"La carne apporta un’ampia gamma di minerali e vitamine. I più importanti sono il ferro, lo zinco e la vitamina B12. E con 100 grammi di carne rossa si copre circa il 25% della dose giornaliera raccomandata per la riboflavina, la niacina, la vitamina B6 e l’acido pantotenico, e i due terzi per la vitamina B12".

Perché, allora, il consumo di carne è così controverso?

"Negli studi più recenti emerge l’evidenza che la dieta va considerata nel suo complesso e non va considerato un alimento specifico per valutarne gli effetti sulla salute. Per esempio, diversi fattori come la fibra o il calcio sono protettivi della salute del nostro colon, mentre alcune pratiche di cottura modulano il rapporto fra carne e malattie".

Carne e dieta mediterranea vanno d’accordo?

"La carne è presente nel modello dietetico mediterraneo. E anche recenti studi hanno fornito forti evidenze dei benefici della dieta mediterranea sulla salute cardiovascolare e del suo contributo protettivo di fattori di rischio tra cui obesità, ipertensione, sindrome metabolica e dislipidemia. Negli studi prospettici, l’aderenza alla dieta mediterranea ha ridotto la mortalità, in particolare la mortalità cardiovascolare, aumentando così la longevità. Inoltre, è stata associata a un minore declino cognitivo correlato all’età e a una minore incidenza di disturbi neurodegenerativi, in particolare il morbo di Alzheimer".

Quali altri studi sono presentati nella nuova edizione del volume ‘Carni e salumi: le nuove frontiere della sostenibilità’ di cui lei è coautrice?

"Una recentissima revisione della letteratura a firma Nature Medicine sottolinea quanto siano deboli e insufficienti le evidenze per formulare raccomandazioni conclusive sul consumo di carne rossa. Nel 2019 lo studio del gruppo di esperti NutriRECS ha concluso che non ci sono evidenze che ci sia un aumento del rischio associato a un consumo maggiore di carne e che quindi non sia necessario modificarne il consumo attuale. Nonostante quindi le ipotesi in questo campo siano molte, la relazione tra patologie e consumi moderati non è attualmente dimostrabile e gli studi scientifici portano a conclusioni non definitive, se non quelle di buon senso, ossia di mantenere i consumi entro i livelli suggeriti dalle linee guida di ogni Paese. Ciò garantirebbe la nostra salute e anche quella del nostro pianeta. Quindi per concludere fortunatamente gli animali non dovranno sparire dalle nostre campagne anche perché i ruminanti, come mucche e pecore, sono particolarmente preziosi per la loro capacità di convertire i prati in latte e carne, alimenti preziosi ai quali l’uomo non può rinunciare".