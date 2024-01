Bologna protagonista con Morandi, Marconi e la città medievale

L’impegno di politica culturale tende, da un lato a rafforzare il ruolo e il protagonismo nazionale e internazionale di Bologna città d’arte, cultura e creatività con nuovi progetti e luoghi di eccellenza artistica e culturale, dall’altro agire nella comunità metropolitana bolognese ampliando l’accesso alla cultura, rafforzando il legame e la frequentazione con i luoghi e i linguaggi culturali anche da parte di chi ne fruisce meno.

A cavallo tra le azioni portate avanti e realizzate nel 2023 e lo scenario che si apre sul 2024, parto dal rilancio su Giorgio Morandi, uno dei più grandi artisti del Novecento, con la creazione, a 60 anni dalla morte, del Museo Diffuso Morandi, che evidenzia l’unicità di un itinerario nei luoghi morandiani, da Via Fondazza a Grizzana Morandi, passando per il Museo a lui intitolato. Una nuova attenzione è rivolta a Guglielmo Marconi con la costituzione di un Comitato interistituzionale locale per le celebrazioni dei 150 dalla nascita del grande scienziato con iniziative che lascino in eredità un percorso marconiano da Bologna, sua città natale, a Sasso Marconi.

Insieme alla valorizzazione, anche in prospettiva, di Morandi e Marconi nella identità di Bologna intendiamo, con l’edizione estiva di Bologna Portici Festival, lanciare un nuovo racconto di Bologna medievale, valorizzando oltre ai portici, le torri con l’attenzione su Garisenda e Asinelli, e con il Museo Civico Medievale come snodo strategico e presenza fisica all’interno del Progetto Via Manzoni quale nuovo distretto culturale (Palazzo Fava e San Colombano, Oratorio San Filippo Neri, Museo Medievale, Palazzo Paltroni, Palazzo Boncompagni) che affianca il completamento, con l’inaugurazione del Cinema Modernissimo, del Quadrilatero della Cultura, che rappresenta uno dei più ampi e ricchi distretti culturali in un centro storico a livello internazionale.

Imminente, poi, l’inaugurazione della Velostazione in Montagnola e del piano terra dell’Archivio cinematografico Giuriolo di Cineteca al Quartiere Navile e, sempre nel ’24, proseguiranno i lavori per l’apertura o il completamento di altri innovativi spazi culturali tra cui la nuova Biblioteca Ginzburg integrata con la casa della prossimità al Quartiere Savena; il Museo dei bambini e delle bambine al Pilastro; il nuovo Museo Giorgio Morandi.

La valorizzazione ulteriore di Palazzo d’Accursio come palazzo di segni artistici, in particolare femminili, e molteplici iniziative culturali distribuite anche sul territorio metropolitano enfatizzeranno il ruolo di Bologna come città degli artisti e delle artiste.

La scelta strategica di rafforzare i servizi culturali la semplifico ricordando la futura estensione del servizio di prestito librario delle biblioteche a tutti i comuni metropolitani per rendere omogenei – e quindi democratici – i servizi culturali offerti a Bologna città e nei più piccoli centri dell’area metropolitana.

*Delegata alla Cultura di Bologna

e Città Metropolitana