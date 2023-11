BolognaFiere pronta per la Borsa. Aumento di capitale da 15 milioni, presto l’approdo nel mercato Egm

Un aumento di capitale da 15 milioni traghetterà la Fiera di Bologna nel grande oceano delle società quotate. Il balzo in Piazza Affari arriverà a fine anno, al massimo nelle prime settimane del 2024: l’approdo sarà il mercato Egm (Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana) nel segmento Pro, dove le azioni possono essere acquistate esclusivamente da investitori professionali. Un passo progettato a lungo, meditato, cui l’expo giunge dopo aver lavorato al proprio consolidamento patrimoniale, trasformandosi, nel giro di pochi anni, un paio o poco più, in una vera e propria “corazzata”, grazie soprattutto agli investimenti dei soci pubblici, che ci hanno messo soldi, terreni e immobili, e all’ingresso di Informa, società britannica tra i più importanti organizzatori fieristici al mondo, che ha sottoscritto un prestito obbligazionario da 25 milioni, che, con la quotazione, si trasformerà in azioni (fino al 15% del capitale). Prima dell’atterraggio in Borsa, l’ultimo tassello del piano che mette nelle mani della Fiera l’intero quadrante a cavallo della Tangenziale e dell’Autostrada A14: oltre alla delibera che dà il via libera alla quotazione, il Comune, con un secondo provvedimento, ha ceduto al quartiere in diritto di superficie per la durata di 30 anni il Parco Nord, un’area che vale 4,8 milioni di euro, e ha conferito in piena proprietà due piccole porzioni stradali a completamento dell’aumento di capitale del 2022 con cui erano stati conferiti il Palazzo dei congressi, il Padiglione polivalente e terreni funzionali al piano industriale. Immobili che si aggiungono al palazzo degli Affari, conferito dalla Camera di commercio.

"Il patrimonio immobiliare della Fiera nel 2016 era di 350.000 metri quadrati, oggi il perimetro sotto responsabilità della società sfiora il milione di metri quadrati", fa i conti il direttore generale Antonio Bruzzone. A spanne, parliamo di 200 milioni di euro di valore. I piani di sviluppo sono ambiziosi e richiederanno del tempo. "Siamo lenti, ma inesorabili", assicura Bruzzone, confermando i progetti sulla Joe Strummer Arena per farla diventare un ‘catino’ per concerti all’aperto da 28.000 persone, la riqualificazione del Parco Nord nel segno del verde e la nascita di un distretto multifunzionale nelle aree tra la Fiera e l’autostrada (acquistate negli anni) destinate dai piani regolatori proprio all’espansione del quartiere espositivo. "La nostra strategia è chiara: investire in un soggetto che ha saputo recuperare dopo la pandemia. Bologna Fiere ha ampliato in questi anni il proprio portafoglio, la quotazione completa questo percorso", assicura il dg del Comune di Bologna, Valerio Montalto.