Brindisi nel nome della Romagna "Scegliere le etichette del territorio per sostenere cantine e vigneti"

Dopo il disastro alluvione la Romagna del vino riparte dall’Albana, vitigno autoctono romagnolo al centro di una vera e propria rinascita tanto da sfiorare il milione di bottiglie prodotte (700mila erano nel 2018) con una crescita degli ettolitri del +31% in quattro anni (6867 gli ettolitri oggi). La superficie vitata supera gli 800 ettari, per un vitigno eclettico, prodotto in 5 tipologie da disciplinare della Docg: secco, amabile, dolce, passito, passito riserva, con in più la tipologia spumante dolce rivendicabile nella Doc Romagna. Da ormai un decennio, si moltiplicano sperimentazioni di spumanti da uve Albana prodotti con metodo classico, a conferma dell’estrema ecletticità del vitigno. In occasione del Master Romagna Albana Docg il presidente del Consoprzio Vini di Romagna, Roberto Monti invita a bere romagnolo durante l’estate: "È giusto dire, alle porte dell’estate e dopo l’ondata che ha travolto la Romagna, che il modo più concreto per sostenere il territorio è premiarne il lavoro e le eccellenze, scegliendo una volta di più – anche in Riviera – di bere romagnolo". Intanto le cantine fanno i conti coi danni della catastrofica alluvione di maggio. I vigneti collinari hanno patito danni strutturali – fanno sapere dal Consorzio – che però non incideranno particolarmente sui volumi di produzione.

"Per quanto attiene alla pianura, l’allagamento porta con sé problematiche e possibile riduzione della produzione complessiva, ma è difficile dire per che entità". In montagna "alcune aziende hanno pagato più pesantemente di altre per via delle frane occorse alle strade e ai ponti, con grandi difficoltà che persistono per raggiungerle e poter gestire adeguatamente il vigneto". Le Marche del vino, quasi 18.000 ettari di superficie coltivata (con un’incidenza del 39,5% di superfici coltivate in regime biologico) e oltre 800.000 ettolitri di produzione annua, si preparano invece a una svolta legata all’enoturismo. "Il vino – dice l’assessore regionale all’Agricoltura, Andrea Maria Antonini – è sempre più decisivo per la bilancia agroalimentare marchigiana, grazie a una qualità certificata da 21 denominazioni di origine e un forte orientamento al biologico. Con la legge sull’enoturismo daremo corso a un nuovo progetto che rivoluzionerà l’incoming nelle Marche e punterà a integrare l’offerta turistica". Ad oggi sono una cinquantina le aziende che stanno completando la procedura di iscrizione nell’Elenco regionale degli operatori enoturistici ("Eroe") e altrettante le aziende che hanno avviato il percorso, ai sensi della legge regionale 282021. Positivi i dati dell’export enoico marchigiano grazie a una crescita in valore del 25,9% nel 2022, per oltre 75,6 milioni di euro.

Lorenzo Frassoldati