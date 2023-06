Carraro sigla accordo in India per consolidarsi

Il gruppo dei sistemi di trasmissione di potenza e dei trattori agricoli Carraro, che ha sede a Campodarsego in provincia di Padova, ha sottoscritto un accordo di joint venture con Bhavani Industries, realtà industriale indiana specializzata nella progettazione e produzione di sincronizzatori sia per l’ambito automobilistico sia per quello fuoristrada.

La newco, denominata Bhavani Synchrotec, avrà sede nell’Ahmedabad (India) e vedrà la presenza del Gruppo Carraro con una quota del 49% attraverso la società controllata Siap.

"Questa joint venture - commenta il presidente Enrico Carraro entrando nei dettagli - conferma l’importanza strategica che l’India riveste per noi. Siamo entrati nel subcontinente fin dagli anni Novanta, rafforzando man mano la nostra presenza. Oggi a Pune abbiamo due stabilimenti produttivi e un centro Ricerca e sviluppo con oltre 1.700 collaboratori. Affiancandoci al Gruppo Bhavani - conclude il presidente Carraro - potremo consolidare ulteriormente le nostre competenze ed ampliare la nostra offerta a favore dei nostri partner". "Questo accordo rappresenta un passo importante per il Gruppo Bhavani e un’opportunità per portare la più evoluta tecnologia dei sincronizzatori anche sul mercato off-highway" ha aggiunto Deven Nandwana, amministratore delegato del Gruppo Bhavani.