Casa di spedizioni Fiore. Parità di genere, prima in regione ad ottenere la certificazione

Fiore Casa di Spedizioni Srl, storica azienda di trasporti e logistica attiva nel porto di Ravenna dal 1960, ha raggiunto un traguardo di grande rilievo, diventando la prima casa di spedizioni e agenzia marittima in regione con la certificazione di parità di genere, in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022. Il riconoscimento è stato rilasciato da DEKRA Testing and Certification ed è il risultato di un percorso durato quasi un anno, che ha richiesto la revisione approfondita delle politiche interne, con particolare attenzione ai temi dell’inclusione, dell’equità retributiva, della conciliazione tra vita privata e lavorativa e delle pari opportunità. Fiore ha adottato strumenti e procedure per eliminare ogni discriminazione, garantendo trasparenza nella selezione del personale, criteri retributivi chiari e percorsi di crescita equi. Ampio spazio è stato dedicato alla formazione e alla sensibilizzazione del personale e alla prevenzione di comportamenti lesivi della dignità nei luoghi di lavoro, fisici e digitali. Il processo ha coinvolto sei aree strategiche: cultura e strategia aziendale, governance, processi HR, possibilità di crescita per le donne, equità retributiva e gestione del congedo parentale, tutti analizzati con indicatori qualitativi e quantitativi. "Questo risultato – spiega Giuseppe Ranalli, presidente del cda – è il frutto di una scelta precisa: promuovere una cultura realmente inclusiva che valorizzi le competenze delle persone, indipendentemente dal genere. La certificazione è per noi un punto di partenza per continuare a costruire un’organizzazione moderna, giusta e sostenibile". Un impegno che si traduce anche nella volontà di contribuire in modo concreto all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare all’obiettivo numero 5, che punta a raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze. Fondata nel 1960, Fiore Casa di Spedizioni è una delle principali aziende del comparto logistico ravennate, con quattro divisioni operative – Agenti e Broker Marittimi, Agenti IATA per le spedizioni aeree, Spedizionieri Internazionali e Doganali – e una rete di sedi e corrispondenti attiva nei principali porti italiani, da Ancona a Ortona.

