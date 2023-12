Cear: cinquant’anni di attività. Un consorzio di 150 imprese

Il settore edile e infrastrutture, questo è l’ambito nel quale opera il consorzio ravennate Cear, in particolare con lavori i cui committenti sono le pubbliche amministrazioni, dai Comuni a Hera. "Le aree di riferimento per l’80% – spiega Gilberto Bedei, direttore di Cear (foto) – sono quelle della Romagna nelle provincie di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini. Ma anche Ferrara e Bologna. Il consorzio raggruppa, come base sociale, circa 150 imprese che si occupano di lavori di edilizia, ristrutturazioni di beni vincolati, impiantistica di ogni genere, opere stradali e infrastrutturali. Trenta di queste imprese sono storiche, essendo le costituenti dei 50 anni di attività di Cear".

Il 2023 si concluderà con un bilancio positivo, con un valore di produzione di oltre 36 milioni di euro, con un incremento del 44% rispetto al 2022. "L’aumento del fatturato – prosegue Bedei – è dovuto alla crescita dei bandi delle pubbliche amministrazioni che hanno messo a gara progetti finanziati dal Pnrr e naturalmente alla disponibilità e capacità di realizzazione della nostra base sociale. Noi guardiamo al prossimo triennio, 2024, 2025, 2026, con favore perché con i lavori già acquisiti e spalmabili in questo lasso di tempo per importo e durata, dovremmo riuscire a mantenere il valore di produzione del 2023 già molto positivo rispetto all’ultimo quinquennio". Tra i lavori principali che il consorzio dovrà realizzare ci sono, in provincia di Ravenna, quelli di sostituzione edilizia delle officine in via Brunelli e della palestra del Liceo Classico, e ancora gli interventi negli stradelli retrodunali a Marina Romea, Porto Corsini, Casalborsetti, Lido Adriano, Lido di Dante, Lido di Classe, Lido di Savio e alla realizzazione di un nuovo impianto di bike park nel parco dell’ex ippodromo. E poi quelli del polo tecnico professionale di Lugo in via Lumagni, finanziato con fondi next generation Eu Pnrr.

Nel territorio di Cesena verrà costruita la nuova mensa del complesso scolastico di Villachiaviche e del polo per l’infanzia Osservanza, in sostituzione delle scuole dell’infanzia Porta Fiume e Porta Santa Maria. A Bagnacavallo sarà eseguito il restauro e il recupero funzionale di porzioni dell’ex convento di San Francesco. A Cervia, tra gli altri, quelli di valorizzazione del Parco naturale e di rigenerazione urbana del Waterfront di Pinarella e Tagliata. A Forli è prevista la riqualificazione del parcheggio della Galleria Vittoria su Corso della Repubblica e del parco annesso. "Oltre agli aspetti positivi – conclude il direttore – ci sono anche incertezze derivanti dagli aumenti eccezionali, a tutt’oggi, nei prezzi dei materiali da costruzione e dei prodotti energetici. Trascorso il triennio positivo non siamo in grado di stabilire cosa aspettaci dal futuro dal momento che non sappiamo come saranno i bilanci delle pubbliche amministrazioni, dopo la fase dei finanziamenti dovuti al Pnrr".

Annamaria Corrado