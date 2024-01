Cinema, che passione. Film, corti e serie tivù: oltre 100 domande per l’audiovisivo

Rendere le Marche terra di cinema. Un obiettivo che la Fondazione Marche Cultura ripete come un mantra e che rappresenta la principale linea d’azione di un lavoro a 360 gradi, teso a valorizzare la regione, le sue bellezze e i suoi talenti.

Il 2023 è stato un anno di svolta, il 2024 vedrà sbocciare importanti progetti. Lo scorso autunno è stato lanciato un bando per l’audiovisivo, che prevede l’erogazione di 5 milioni di euro a fondo perduto per realizzare lungometraggi, serie televisive, documentari, cortometraggi e film di animazione. È la prima tranche di un investimento complessivo della Regione nel settore cinematografico da 16 milioni di euro.

"La risposta è stata straordinaria – sottolinea il presidente della Fondazione, Andrea Agostini, alla guida del Cda composto da Maurizio Di Stefano, Francesca Filauri e Anna Maria Bertini –. Sono arrivate ben 107 domande, alcune anche dall’estero. A febbraio una commissione di esperti valuterà le candidature e stilerà la graduatoria. C’è un mondo delle produzioni cinematografiche che ci segue con attenzione. Abbiamo ora il compito di dimostrare professionalità e competenze adeguate ad accoglierle e guidarle. La Marche Film Commission, organo della Fondazione, aiuta a individuare le location ideali per ambientare i set e girare nei nostri scenari. A dicembre abbiamo sottoscritto in Vallesina, con la città di Jesi capofila, il primo protocollo d’intesa per promuovere il cineturismo e garantire una rete di servizi. Sono certo sia l’apripista di un percorso che sarà replicato in altre zone".

Il cinema, insomma, come veicolo di promozione di un territorio.

"L’esperienza di altre regioni insegna come sia possibile che film e serie diventino motore di sviluppo economico – prosegue Agostini, affiancato dal direttore Francesco Gesualdi –. Una percentuale consistente di turisti sceglie la meta delle proprie vacanze in base alla suggestione delle location ammirate nelle opere cinematografiche. È un campo che le Marche non hanno esplorato fino ad ora, ma che può proiettarci su scala internazionale. A questo si aggiunge l’indotto commerciale e recettivo che si crea nel periodo in cui cast e maestranze frequentano un territorio per le riprese. Ci stiamo muovendo in questa direzione".

Già nell’arco del 2023 sono state diverse le opere audiovisive girate nelle Marche. Spicca ‘Leopardi&Co’, produzione internazionale realizzata a Recanati, che vede nel cast l’attrice premio Oscar Whoopi Goldberg.

Ha esordito nei giorni scorsi su Canale 5 ‘I fantastici 5’, serie in otto episodi con Raoul Bova protagonista, girata tra Ancona e la Riviera del Conero. Andrà in onda sulle reti Rai la miniserie in due puntate su Giacomo Leopardi, per la regia di Sergio Rubini, girata ad ottobre tra le province di Macerata, Ancona ed Ascoli.

Se l’audiovisivo gioca la parte del leone, Fondazione Marche Cultura è anche valorizzazione della rete museale, partecipazione a festival e progetti culturali, e con il suo digital team si occupa della comunicazione delle Marche sulle piattaforme social. Nell’ultimo anno ha raggiunto 1,5 milioni di utenti e toccato una copertura di 14 milioni di persone, curando i canali dedicati al turismo della regione Marche.