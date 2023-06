Clima in crisi, agricoltura in difficoltà, il settore primario si riorganizza L'agricoltura è in crisi a causa del cambiamento climatico, ma c'è bisogno di aumentare la produzione alimentare. Serve un nuovo assetto che includa transizione ecologica e ricerca di base. Le aziende agricole si aspettano più produttività. Confagricoltura auspica l'iter di conversione in legge delle TEA e l'apertura alla ricerca genomica.